Maturitu on­line školy nezvládnu, wi­fi nestačí

Elektronickú formu skúšok si z vyše 60­tisíc študentov vyskúša 240.

16. mar 2011 o 0:00 Zuzana Petková, Zuzana Petková, Michal Durdovanský

Školy by na elektronické maturity potrebovali viac miestností s počítačmi a rýchlejší internet.

BRATISLAVA. Milióny eur už štát minul, aby vybavil školy počítačmi, maturity on­line však stále nezvládne. Internet v školách je pomalý, chýbajú optické káble.

Pre 60 667 študentov sa včera začal maturitný týždeň a len 240 z nich si vyskúša písomky elektronickou formou. Projekt Maturity on-line už funguje tretí rok, zapojiť doň všetky školy je však nemožné.

„Technické zabezpečenie škôl nie je na Slovensku také, aby umožnilo maturovať online,“ hovorí riaditeľ Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave Pavel Sadloň.

Gymnázium bolo jedným z 12 škôl, kde vybraní žiaci robili skúšky cez sieť.

„Neviem si predstaviť, že na pevnej linke budem mať pripojených 163 maturantov,“ hovorí Sadloň. Potreboval by najmenej jedenásť učební s rýchlym internetom, ktoré nemá.

Milióny nestačili

Pre maturantov je podľa Sadloňa jednoduchšie vyplniť test na počítači. Kilogramy papiera však budú školy používať ešte najmenej tri roky.

„Na on­line maturity je potrebné nielen pripojenie, ale najmä rýchlosť,“ povedala hovorkyňa ministerstva školstva Miriam Žiaková.

Slovensko v posledných rokoch minulo desiatky miliónov eur z eurofondov aj zo štátneho rozpočtu na IT pre školy. Len pripojenie na internet vyjde štát za päť rokov na takmer 30 miliónov eur.

Školy sú však podľa Žiakovej pripojené väčšinou cez wi­fi, a on­line maturity by si vyžadovali optické káble. „Na to chýbajú peniaze.“ Ministerstvo bude podľa nej uvažovať, či by sa pripojenie nedalo zaplatiť z eurofondov.

Na Slovensku v 19. storočí

Stredoškoláci včera maturovali zo slovenčiny, dnes ich čaká cudzí jazyk a vo štvrtok matematika.

„Bolo tam viacero chytákov,“ komentoval slovenčinu Miloš Kolárik zo Súkromného bilingválneho gymnázia na Českej ulici v Bratislave. Otázky sa mu videli zložitejšie, ako mali maturanti vlani.

Maturitné skúšky boli zavedené v roku 1788 v Prusku a uzatvárali gymnaziálne štúdium.

„Od roku 1834 sa maturitné skúšky stali podmienkou na vstup na univerzitu, neskôr na ktorúkoľvek vysokú školu,“ povedal Vladimír Michalička z Múzea školstva a pedagogiky.

Na Slovensku zaviedli maturity v roku 1851 na základe dokumentu Leva Thuna, rakúskouhorského ministra školstva.

„V roku 1949 maturovalo na Slovensku 4847 študentov, v roku 1980 už takmer 40­tisíc,“ hovorí Michalička.