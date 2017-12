E-­knihy sú o krok ďalej

Elektronické knihy sú od konca roku realitou aj na Slovensku. Predaj sa rozbieha pomaly, ale čísla postupne rastú. Ikar včera predstavil nový obchodný model, bude vydávať aj predávať.

16. mar 2011 o 0:00 Ján Gregor

Od konca minulého roka funguje portál Rajknih.sk zameraný iba na elektronické knihy. Prevádzkuje ho spoločnosť Wooky. Pod týmto menom ponúka softvér, ktorý bude od 1. mája používať aj vydavateľstvo Ikar na stránke Ebux.sk.

Wooky nie je jediná

Tento systém zatiaľ funguje v Česku a na Slovensku. Vo Wooky sa inšpirovali konceptom obchodu Amazon s čítačkou Kindle a u Barnes & Noble s ich čítačkou Nook. Rozdiel je v tom, že Wooky zatiaľ neponúka samotnú čítačku (tú by mali predstaviť až v nasledujúcich mesiacoch), ale iba počítačový program.

Ikar si platformu Wooky vybral z viacerých možností. Čítačka e–kníh vo forme softvéru je dostupná na najbežnejšie počítače, notebooky, tablety a pre niektoré mobily. Elektronické knihy z Ikaru môžu predávať aj ďalšie strany, musia však používať rovnakú technológiu.

Podľa Michala Meška z internetového obchodu Martinus im to momentálne bráni v spolupráci s Ikarom, pretože ich spoločnosť sa rozhodla pre iné technické riešenie. Martinus spustil na svojej stránke predaj e­kníh v decembri, v ponuke má vyše sto titulov. Používa rovnaký systém, aký si pre svoje elektronické knihy zvolil Google.

Predaj zatiaľ nie je vysoký, ale každý mesiac mierne stúpa. V rámci propagačnej akcie ponúka firma do konca mesiaca každému záujemcovi päť elektronických kníh zadarmo.

Drahý nákup cez mobil

Konkurencia je opatrnejšia. Ako hovorí Ján Laš zo spoločnosti Gorila, východoeurópsky trh sa od zahraničného líši. „Predaju e­kníh sa nebránime, ale momentálne to berieme ako imidžový marketingový náklad.“ Návrhy aktuálnych obchodných podmienok sú podľa neho vysoké v porovnaní s výnosmi, ktoré by mohli priniesť.

Ikar plánuje svoje elektronické knihy predávať o tridsať percent lacnejšie ako tlačené knihy. V zahraničí sa ustálilo pravidlo, že dvadsať až dvadsaťpäť percent z predajnej ceny získa autor, rovnako veľkú sumu si účtuje mobilný operátor. Ak nakupujete jeho prostredníctvom, je to najdrahšia zo všetkých možností. Práve tento poplatok považujú v Ikare za neprimerane vysokú sumu.

Nedávno súdy v Nemecku dospeli k záveru, že prekladateľ by mal mať pätinový podiel na zisku oproti autorovi. To znamená štyri až päť percent z ceny. Predseda predstavenstva Ikaru Andreas Kaulfuss si myslí, že to bude čoskoro záväzné v celej Európskej únii.

Americké skúsenosti ukázali, že e­knihy nie sú iba zábavkou pre mladých, ako sa pôvodne predpokladalo. Až sedemdesiat percent nových kníh Danielle Steelovej, ktoré čítajú ženy po štyridsiatke, sa predalo ako e-­knihy.