Neverte mýtom o Facebooku

Niektoré chyby opakujú používatelia sociálnej siete stále dokola.

16. mar 2011 o 0:00 Pavel Kasík, Technet.cz

Mýty pomáhajú podvodným programom infikovať počítač používateľa Facebooku.

Aj napriek ponuke niektorých programov v skutočnosti nezistíte, kto sa pozeral na váš profil.

To, čo na Facebook dáte, môžete neskôr zasa vymazať, alebo môžete určiť, ktorým priateľom to ukážete a ktorým nie. Vyvraciame niektoré mýty o najobľúbenejšej sociálnej sieti.

Mýtus, že všetko je verejné

Ľudia sa často sťažujú, že majú Facebook zaplnený žiadosťami o priateľstvo od ľudí, ktorých síce poznajú, ale s ktorými nie sú dostatočne dobrými priateľmi.

Na jednej strane by si ich radi pridali do kontaktov, veď Facebook sa stáva najjednoduchším adresárom známych.

Na druhej strane nechcú, aby títo vzdialení známi mohli čítať ich odkazy alebo prezerať fotky, ktoré na Facebook nahrali pre priateľov.

Riešenie je však celkom ľahké, i keď málo používané – na Facebooku si môžete vytvoriť niekoľko skupín priateľov: kolegov, známych, rodinu, závisí to len od vás. Môžete nastaviť, že rodina a priatelia majú prístup k vašim fotkám, zatiaľ čo kolegovia a známi len k vašim základným údajom.

Možnosti nastavenia sú celkom bohaté a na vytvorenie svojich vlastných pravidiel budete potrebovať len pár minút. Používanie Facebooku potom pre vás bude oveľa bezpečnejšie a pohodlnejšie.

Mýtus o tlačidle „nepáči sa mi“

„Staňte sa fanúšikom tejto stránky, nainštalujte si túto aplikáciu, a uvidíte, kto si prezerá váš profil,“ oznamujú rôzne podvodné stránky. Svoje tvrdenia obvykle dokladajú ubezpečeniami, že „toto skutočne funguje, toto je oficiálna aplikácia“.

Ale na tlačidlo „nepáči sa mi“ („dislike“) radšej zabudnite, buď ponúka nejaké vlastné rozšírenie prehliadača, alebo ide rovno o podvod, no v žiadnom prípade to nebude nič oficiálne. Facebook si je zrejme vedomý toho, že tlačidlo „palec dole“ by vzalo ľuďom chuť zdielať.

Ak uveríte tvrdeniam o opaku, nielenže sa vystavujete nebezpečenstvu škodlivých programov (spyware a malware), ktoré sa môžu skryto nainštalovať do vášho počítača, ale aj väčšinou automaticky robíte tejto aplikácii ďalej reklamu.

Všetkým vašim priateľom v zozname sa totiž po vzore starých známych emailových červov pokúsi rozoslať pozvanie do tejto aplikácie. Dáte tým najavo, že ste na podvod naleteli, a možno si vás dokonca niektorí opatrnejší priatelia zablokujú.

Podobnú nedôveru majte k všetkým aplikáciám, ktoré sľubujú, že zmenia vzhľad vášho Facebooku, alebo že vám doinštalujú nové obrázky. Opäť sa za týmito lákavými sľubmi, cielenými na nedbanlivcov a laikov, skrýva pozvanie do osídiel spyware, z ktorého sa budete dlho vymotávať.

Mýtus o večnom profile

Často sa hovorí o tom, že facebookový účet, ktorý je raz vytvorený, už nemôžeme vymazať. To je skutočne do istej miery pravda: účet sa štandardne nevymazáva, len deaktivuje, a v budúcnosti sa k nemu môžeme vrátiť.

Deaktivovaný účet je však pre kohokoľvek, okrem vás, úplne nedostupný, a teda de facto vymazaný. Rozdiel je v tom, že vaše dáta nezmizli zo serverov Facebooku, len sú neprístupné, a to je niektorým zástancom súkromia nepríjemné. Facebook ponúka i možnosť skutočne trvalého vymazania účtu.

Záujemcovia ju však nenájdu nikde v nastavení, musia hľadať v pomoci (help). Pokiaľ si nie ste istí, či máte nastavenie správne vyladené, môžete sa pozerať, ako váš profil vidia vaši priatelia. Stačí si v položke menu „účet“ (account) vyhľadať funkciu „náhľad môjho profilu“.

Mýtus o vašich súkromných údajoch

Tým, že „ste si obľúbili nejakú stránku, nedávate jej automaticky prístup k ničomu inému, než k vášmu verejne dostupnému menu a verejne dostupným údajom. Firmy teda nemôžu využívať vaše drukovanie na to, aby vám trebárs zaslali hromadný e-mail.

Prístup k osobným dátam naopak majú facebookové aplikácie. Ale len tie, ktorým to dovolíte. Tu je namieste veľká dávka opatrnosti, mnoho facebookových aplikácií a stránok slúži len na to, aby zbieralo tieto súkromné, neverejné údaje. Zmeniť oprávnenie už povolených aplikácií môžete v nastaveniach vášho účtu.