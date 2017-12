Assassin's Creed: Brotherhood - multiplayer

Séria Assassin's Creed sa doteraz venovala výhradne príbehovej kampani a až s príchodom Bratstva sa otvorili dokorán dvere i fanúšikom multiplayeru.

15. mar 2011 o 16:40 Ján Kordoš

Nie, že by to posledný diel Assassin's Creed nutne potreboval, ale keď už máme možnosť vyskúšať si remeslo stredovekého zabijaka s ostatnými hráčmi, prečo sa do toho nevrhnúť? Dôvodov, prečo súhlasiť a prečo niekedy varovne zdvihnúť prst je hneď niekoľko. Nič to však nemení na tom, že ide o príjemný bonus, spestrenie, ktoré vás istotne zabaví na nejeden večer.

Recenziu príbehovej kampane Assassin's Creed: Brotherhood si môžete prečítať tu.

Princíp hrania je totožný s tým príbehovým, avšak samotné dianie na mape a maličkosti okolo vás už nútia správať sa úplne inak. Na začiatku vášho putovania odporúčame prejsť si tutoriál, ktorý vám vysvetlí základy. Hoc ich poznáte z kampane, naučíte sa využívať doplňujúci prvok: kruhový ukazovateľ podobajúci sa na kompas. Na ňom vidíte, kde sa približne nachádza váš cieľ, avšak jeho presnú polohu neviete presne určiť a musíte ho nájsť podľa podoby, konkrétnej postavy. Ak sa na menšom území, kde vám už nepomôže ani kompas, nachádzajú dve postavy rovnakého výzoru, musíte voliť obozretne, prípadne ciele naďalej sledovať a zvoliť cieľ podľa správania sa na mape.



Ale nepredbiehajme: ešte keď po prvýkrát vstúpite na jednu z ôsmich máp, ktoré sú situované do rôznych miest, stojí pred vami základná voľba. Akú postavu z niekoľkých druhov civilistov si vybrať. Všetkých ste istotne videli priamo v hre, ako sa motajú po uliciach, snažia sa vytvoriť dojem žijúceho mesta. Tu úspešne, tam už menej, no rozhodne platí, že do davu sa tentoraz budete chcieť zapadnúť aj vy. Akonáhle si totiž vyberiete svojho hrdinu, načíta sa mapa, dostanete echo, koho máte zlikvidovať. Keďže ide o živého hráča, nie je vždy vhodné (respektíve zábavné, o tom však neskôr) sa za nim rozbehnúť, ale postupovať nenápadne k nemu. Ak už máte obeť vo svojom zornom poli, musíte sa k nej nepozorovane dostať a zneškodniť ju. V momente, kedy vás spozoruje, má šancu na útek a verte, že únik má naháňaná osoba výrazne uľahčený, môže prechádzať cez brány, ktoré sa automaticky zatvárajú a podobne. Navyše je tu i možnosť akéhosi omráčenia, teda ak naháňaný zareaguje skôr, než lovec vytiahne zbraň a zaútočí. Nám sa to nepodarilo ani raz, omráčení sme raz boli.

Aby to ale nebolo až tak jednoduché, platí prosté pravidlo: to, že ste lovec ešte neznamená, že nemôžete byť i obeť. Čiže lovíte, striehnete, snoríte, zakrádate sa – no zároveň ako sa snažíte ostať nespozorovaní pred okom svojej obete, musíte dbať i na to, aby vás nikto neskolil predtým, než vy svoj cieľ. Stáva sa to často a veľmi rýchlo pochopíte, že tu nejde len o to, aby ste sa hnali za blikajúcim kompasom, ale pôsobili čo najprirodzenejšie a sledovali okolie. Neraz sa nám stalo, že sme vopred odhalili svojho vraha a venovali obrane viac pozornosti, než atakom. Je to zábava a všetko to ešte viac osviežujú rôzne perky a skilly.

Okrem úprav vizuálnych dôjde i na vylepšenia skôr technické. Vynikajúco sa nám osvedčila taktika rýchleho prevleku, kedy sme sa na niekoľko sekúnd stali úplne inou postavou a ak nás teda niekto sledoval a nezbadal moment premeny, dostali sme čas na útek. Podobne fungujú napríklad aj plynové bomby, ktoré hodíte na zem, omráčite nepriateľa a získate niekoľko sekúnd na únik z nepríjemnej situácie. Medzi ďalšie bonusy, ktoré sa vám postupne otvárajú a môžete si ich aktivovať, patrí rýchlejší beh, rýchlejšie šplhanie, strelná zbraň, rozdvojenie postavy na dva zhodné charaktery, vystrašenie davu ľudí hodením pyrotechniky pod nohy, či použitie jedu. Je ich dostatok a vyberať si môžete hneď dva (po pokročení na určitý level postavy), rovnako ich rozdeliť do piatich chlievikov a voliť to, čo práve potrebujete. Po použitý perku trvá istý čas, kým sa stane znovu aktívnym.

Na vyváženie hrateľnosti použili vývojári špeciálny bodovací systém, ktorý nezohľadňuje počet zabitých cieľov, ale kvalitu zneškodnenia, respektíve jeho efektívnosť. Funguje to jednoducho: ak zneškodníte súpera, ktorý vás spozoroval, dostanete za likvidáciu sto bodov. Ak sa vám to však podarí nečakane a nenápadne, dostanete bodov hneď niekoľkonásobne viac, pričom pri kombinácii s bonusmi sa môžete tešiť napríklad i 450 bodom. Je teda zrejmé, koho hra skutočne odmeňuje a komu len hodí čosi pod nohy za to, že sa mu podarilo niekoho zneškodniť. Snaha donútiť hráča jednať premyslene a s rozvahou tu vidieť je, nie vždy sa to však darí. Na začiatku máte prístupný len jeden, jediný a spomínaný mód Wanted. Až neskôr pri postupne najvyššiu úroveň sa vám otvoria ďalšie, ktoré však už vyžadujú značnú ostražitosť a skill. Alliance pripomína tímový multiplayer, pričom znovu ide výhradne o to, aby súperove družstvo malo na konci dvojkolového zápasu na konte viac bodov. Dve trojice sa snažia navzájom atakovať, pričom hráči v jednom tíme sú rovnaké postavy – môžu chodiť spolu a byť nápadní, avšak zároveň si i kryť chrbát. Kooperácia je alfou a omegou tohto módu, zábava tomu adekvátne vysoká. Podobne je na tom Manhunt s konkrétnymi úlohami (obrana, útočenie).

Nechýba ani spomínaný postup po úrovniach a s tým spojené odomykanie lepšieho vybavenia, takže motivácia postupovať ďalej, naučiť sa základné princípy, tu samozrejme je. Dokonca si hranie užívate i v momente, kedy niekto dostane vás. Neraz sa stane, že zaváhate a už viete, že tamtá postava sa stane vašim osudom – a keď sa tak i stane, bavíte sa. Zároveň to funguje i opačne a užívate si ten slastný pocit, keď odhalíte nič netušiaceho hráča, ktorý sa snaží ukryť: dá sa do rozhovoru s ostatnými NPC, posadí sa na lavičku, postaví pred obchod, chodí v dave, zaľahne do kopy sena a podobne. Všetko je to nádherné, sledovačky i úniky. Hlavne ak sa vám darí a hra vás preto „odmení“ tým, že vám po krku ide viac hráčov. Už len trojica je dostatočným impulzom k tomu, aby ste sa okolo seba poriadne obzerali, keďže na mape je vás maximálne osem. Má to však jeden háčik. Musíte natrafiť na správnych hráčov.

Mapy nie sú príliš rozľahlé, takže sa netreba zdĺhavo hľadať, no i tak je niekedy nemožne váš cieľ identifikovať a venovať sa mu. Nájdu sa totiž takí, ktorí neustále po mape len behajú, nedbajú na to, že majú zostať nespozorovaní a zabíjajú v behu, bez akéhokoľvek využívania stealth prvkov. Alebo skáču po strechách a ak sa takých nájde viac, len sa pozeráte na hopsajúcich panákov, ktorí sa snažia „potichu“ zabíjať. Brániť sa podobným nájazdom je obtiažne a zapájať sa do bezhlavej naháňačky je zas absolútne nezmyselné, pretože hra pre ňu nie je stavaná. Áno, aj títo hráči dostávajú body a zabíjajú všetko naokolo (ostatných hráčov nemôžu, civilistov áno, avšak potom sú prezradení a vy vidíte ich polohu a môžete sa im vyhnúť alebo zaútočiť), no zároveň v rebríčkoch nesiahajú príliš vysoko... ale kazia zábavu ostatným. Jednoducho to takto nefunguje. Taktiež nepovažujeme za príliš šťastné riešenie využívanie strelných zbraní. Zabíjanie na diaľku bez možnosti obrany – hlavne z pozície obete – by nemalo v hre čo hľadať.

Multiplayer v Assassin's Creed: Brotherhood zaujímavý je. Aj zábavný a hrateľný, dokonca zabudnete na skromný počet máp a ponoríte sa krutého zabíjania. Menším problémom je občas dlhé hľadanie dostatočného počtu hráčov. Popísali sme multiplayer ako taký, jeho výhody, atmosféru a žiaľ i zápory. Hoc tie sa ukrývajú skôr v samotných hráčoch, ktorí nepochopili jeho zmysel. Neotrelá alternatíva k vynikajúcej kampani – aj tak ho môžeme charakterizovať a skúsiť by ste ho istotne mali. Nie je to nič extra, ale s vybranou spoločnosťou hráčov sa nudiť nebudete.