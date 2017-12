Podiel v Telekome by bolo najvýhodnejšie predať Nemcom, tvrdí FNM

Fond národného majetku navrhol aj predaj podielov v spoločnosti Bardejovské kúpele, v Burze cenných papierov, v DMD GROUP, vo firme Kúpele Sliač či v Poliklinike Tehelná.

BRATISLAVA. Pre štát by bolo najvýhodnejšie, ak by svoj 49-% podiel v spoločnosti Slovak Telekom (ST) predal majoritnému akcionárovi Deutsche Telekom (DT) AG. Vyplýva to z Analýzy ekonomickej výhodnosti držania akcií, ktorú pripravili rezort financií a Fond národného majetku (FNM).

"Je to najpravdepodobnejšia a najefektívnejšia možnosť. Pre DT je v súčasnosti dôležité vlastniť firmy schopné generovať cash," uvádza sa v materiáli. Nie je však vylúčené ani to, že štát by svoj podiel predal finančným investorom. Ich záujem však môže obmedziť predkupné právo majoritného akcionára. Tento krok by si tiež vyžadoval podporu DT.

Odhadovaná trhová hodnota 49-% podielu v spoločnosti by sa tak mohla v súčasnosti pohybovať na úrovni výšky jej konsolidovaných tržieb. Tie dosiahli v roku 2010 hodnotu 934,26 milióna eur.

"FNM ani Ministerstvo hospodárstva SR nemá napriek korektným vzťahom so strategickým investorom dosah na smerovanie spoločnosti. Dlhodobé štátne vlastníctvo minoritného podielu v telekomunikačnej firme na trhu s rozvinutou konkurenciou nemá racionálne odôvodnenie," uvádza sa v materiáli.

Predaj podielu súkromnému investorovi nebude mať podľa rezortu financií a FNM žiadny vplyv na cenovú hladinu služieb a odstráni sa ním potenciálna deformácie telekomunikačného trhu, na ktorom štát pôsobí ako regulátor aj ako podnikateľ.

Aj kúpele a burza v Bratislave

FNM navrhol aj predaj svojich majetkových účastí v spoločnosti Bardejovské kúpele, a. s. v Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB), v spoločnosti DMD GROUP, a.s. vo firme Kúpele Sliač či v Poliklinike Tehelná. V najnovšej analýze je pritom už vyčíslená aj odhadovaná trhová hodnota jednotlivých spoločností.

V prípade bratislavskej burzy predstavuje odhadovaná trhová cena akcií FNM 900 tisíc až 3,5 milióna eur, a to bez hodnoty akcií v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP). Odhadovaná cena akcií CDCP, ktorého je burza 100 % vlastníkom, je pritom približne 4,5 až 9 miliónov eur.

Fond však upozorňuje, že pri prípadnom predaji majetkovej účasti v burze je nutné prihliadať okrem iného aj na predkupné právo súčasných akcionárov burzy.

"Ak chce akcionár spoločnosti predať svoj podiel na základnom imaní spoločnosti, musí ho najprv ponúknuť na kúpu všetkým ostatným akcionárom spoločnosti. Ak si uplatnia predkupné právo viacerí akcionári, majú toto právo najviac do výšky vzájomného pomeru ich podielov, ak sa nedohodnú inak," uvádza sa v stanovách bratislavskej burzy.

FNM je aj akcionárom kúpeľov Sliač, a.s. v ktorých drží 67 % akcií. Spoločnosť pritom za posledné tri roky hospodárila so stratou.

"Nakoľko spoločnosť hospodári so stratou, odhad trhovej hodnoty spoločnosti bol určený odhadom speňaženia hodnoty majetku. Odhadovaná trhová cena akcií FNM SR v spoločnosti Kúpele Sliač je 1,8 milióna eur,“ uvádza sa v materiáli.

Priamy predaj

Fond navrhuje predať majetkovú účasť v spoločnosti priamym predajom vo výberovom konaní. Ako však upozorňuje, aj v tomto prípade je nutné prihliadať na znenie platných stanov, napríklad na predkupné právo akcionárov.

Fond má aj 0,08 % akcií Bardejovských kúpeľov, a.s. Odhadovaná cena tohto podielu je 7 tisíc eur. Výška vyplatených dividend za posledné tri roky pritom predstavovala 1 696 eur. V tomto prípade navrhuje fond taktiež priamy predaj akcií pri zachovaní príslušných ustanovení platných stanov o predkupnom práve akcionárov.

Okrem akcií v kúpeľoch vlastní fond aj 100 % akcií Polikliniky Tehelná, a.s. Tá vykazuje podľa materiálu od svojho vzniku každoročne stratu. V tomto prípade je odhadovaná trhová cena určená ako odhad investičnej ceny zohľadňujúcej odhad potrebných investícií na technické zhodnotenie nehnuteľnosti. Dosahuje 1 milión eur. Fond navrhuje priamy predaj akcií vo výberovom konaní.

BCPB eviduje základné imanie v celkovej výške 11,4 miliónov eur. Čistý zisk burzy za rok 2009 po zdanení predstavoval 30 281 eur.

V minulom roku pritom burza hospodárila so stratou, a to v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a nedostatku rozvojových impulzov. Vyplatené dividendy FNM SR za posledné tri roky boli vo výške 110 009 eur.