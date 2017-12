Pozrite si hranie dávno zaniknutej adventúry Warcraft Adventures: Lord of the Clans

14. mar 2011 o 12:00 Ján Kordoš

Adventúra s ručne kreslenou grafikou zo zaujímavého a známeho prostredia mal dať hráčom možnosť prevteliť sa do postavy veliteľa klanu orkov Thralla, ktorého zajali ľudia a jeho prvou úlohou je dostať sa preč z väzenia. Tradičná point & click adventúra bola vo vývoji niekoľko mesiacov, dočkali sme sa niekoľkých nádherných obrázkov, až bola v roku 1998 z dôvodu príliš zastaralého herného systému uložená k ľadu.

Hoci si hru nebudeme môcť nikdy vyskúšať, rozhodne poteší aspoň možnosť zhliadnuť videá z hrania. Na prvý pohľad nádherná grafika istotne nechá padnúť nejednu nostalgickú slzu, avšak herný systém ako taký mal už skutočne svoje najlepšie roky za sebou. Už vtedy systém manuálnej voľby príkazov stával archaizmom. Ten bol následne vystriedaný inteligentným kurzorom meniacim sa podľa činnosti, ktorú bolo možné s predmetom / postavou vykonať.

Nič to však nemení na tom, že aj klasický herný systém (kombinácie a použivanie predmetov, rozhovory) mohli zostať zachované a hra len preprogramovaná do nového UI. Nestalo sa tak a my sa preto môžeme len pozerať na zábery z hrania Warcaft Adventures: Lord of the Clans.

video //www.youtube.com/embed/aZ6tg1Id6-c

Zdroj: Games.cz, YouTube,Gamespot