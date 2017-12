Battlefield Heroes má sedem miliónov registrovaných hráčov

14. mar 2011 o 10:00 Ján Kordoš

Odľahčená štylizácia klasickej akčnej multiplayer hry, v ktorej ide o obsadzovanie dôležitých bodov na mape a ich držanie, je príjemným odreagovaním. Hra ako taká je prístupná zdarma, vyskúšať si ju môže každý. Financovanie funguje na základe mikrotransakcií, čiže nákupom rôznych predmetov za malé peniaze.

A prečo to teraz vyťahujeme na svetlo? Battlefield Heroes sa môže pochváliť siedmymi miliónmi zaregistrovaných hráčov. Neznamená to samozrejme, že ide o aktívnych ostrostrelcov, tu by bolo výsledné číslo omnoho menšie, no i tento údaj je viac než pozitívnou informáciou. Po dvoch rokoch od spustenia hry pripravili vývojári pre hráčov aj rôzne darčeky k výročiu a my sa môžeme presvedčiť o veľkosti komunity, ktorá okolo série Battlefield - a zároveň i samotnej hry Battlefield Heroes - aktívne žije.

Vám samozrejme nič nebráni v tom, aby ste si Battlefield Heroes vyskúšali. Stačí sa zaregistrovať na domovskej stránke hry, sledovať inštrukcie a už si akčnú hru môžete vychutnávať priamo zo svojho internetového prehliadača.

Zdroj: Shacknews