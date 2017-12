Softvéry včerajška - pamätáte sa na ne?

Dokážete si predstaviť prácu na počítači bez internetového pripojenia? Ak sa vám zdá byť offline počítač príliš veľkým mrzákom na to, aby bol užitočný, zaspomínajte si. Na dobu, kedy nás viac trápil dostatok voľnej pamäte pod hranicou 640kb, ako rýchlosť

14. mar 2011 o 8:30 Milan Gigel

procesora.

Nech pracoval s počítačom ktokoľvek, softvérová výbava bola zväčša podobná. Do pár desiatok megabajtov diskového priestoru sa vždy vmestilo to najdôležitejšie. Z diskiet, bez licencie a bez nutnosti aktualizovania a záplatovania.

1. Norton Commander

Čierna obrazovka DOSu bola postrachom pre každého, komu chýbal čo i len kúsok predstavivosti, aby sa zorientoval v adresárovej štruktúre disku a naučil sa spúšťať softvéry z disku či diskiet. Dve modré okná s používateľskou ponukou pre štart programov zmenili svet.

Práca s ním patrila k základom počítačovej gramotnosti a tí, ktorí dôverne poznali všetky jeho zákutia boli natoľko zruční, že dokázali pripraviť do User Menu dostupného cez tlačidlo F2 na želanie čokoľvek. Ak modrá obrazovka s dvoma panelmi zmizla z obrazovky, bolo zle.

Tento súborový manažér bol natoľko kľúčový, že jeho obsluhu vyučovali aj na školách.

2. Bannermania

Podnikoví nástenkári žasli, keď im počítače odhalili, čo dokážu vytvoriť na nekonečnom páse perforovaného "traktorového" papiera. Nešlo iba o úhľadné texty a jednoduché grafy, ale aj o transparenty, ktoré zdobili nejedny dvere.

Áno, reč je o legendárnom programe Bannermania, ktorý síce nepoznal diakritiku, dokázal však v prostredí DOSu tlačiť gigantické čiernobiele plagáty s nápismi od výmyslu sveta. S veľkými písmenami, tieňmi a tvarovaniami, o akých sa dobovým softvérom nesnívalo.

Povráva sa, že to bol práve program Bannermania, ktorý sa postaral o to, že sme začali textilné pásky do tlačiarní oživovať pečiatkovou farbou a tušom namiesto toho, aby sme kupovali nové.

3. Text602

Žiadny Microsoft Word, či Open Office Write, ale textový editor T602 bol jediným nástrojom, ktorý bol použiteľný pre tvorbu dokumentov. Bolo to lokalizované používateľské prostredie a schopnosť tlačiť texty s diakritikou, ktoré ho vyniesli do výšin. Kto zvládol prácu v Norton Commanderi, ten automaticky pokračoval s "té-šestodvojkou".

Možno si ešte spomínate na svet klávesových skratiek, stĺpcových blokov, kreslenie tabuliek či zmeny formátovania. Hľadanie stratených dokumentov bez názvu, či sekretárky, ktoré boli schopné vyrobiť stostránkové dokumenty iba preto, že nepochopili podstatu súborov.

4. dBase III+

Tajomný svet databáz a príležitosť pre počítačových nadšencov privyrobiť si programovaním jednoduchej agendy šitej na mieru. Databázový systém dBase III bol odrazovým mostíkom nejedného programátora, ktorý rýchlo vytušil, že existujú koníčky, ktoré môžu byť zdrojom nemalých zárobkov.

Stačilo sa prelúskať niekoľkými stovkami príkazov a po desiatkach hodín práce vznikali výplatnice, personálne agendy, skladové karty, knihy faktúr či iné zázraky, ktoré zjednodušovali život. Výhodou bolo, že každý cudzí program bol čitateľný a tak sa dalo inšpirovať prácou iných.

Clipper, FoxPro? Nič viac, ako evolúcia.

5. SuperCalc 5 a Lotus 1-2-3

S tabuľkami a grafmi to nebolo až také ružové, ako s textami. Tabuľkové procesory boli v angličtine, bežali v textovom režime a do grafiky sa prepínali iba vtedy, ak sme ich požiadali vykresliť na obrazovku pracne navrhnutý graf.

Magický riadok pre vkladanie údajov a spúšťanie funckií okolo ktorého sa točil svet tabuliek je dnes iba zabudnutou ozdobou kdesi hore, pod nástrojovou lištou. I tak dokázali fascinovať grafmi, ktoré boli ozdobou každého hotového dokumentu.

6. Norton Utilities

Údržbe počítačov sa venovalo o poznanie viac času, ako dnes. Disc Doctor z balíka Norton Utilities preveroval spoľahlivost nejednej diskety, Speed Disk defragmentoval pomalé disky a obnova zmazaných súborov bola takmer na každodennom poriadku.

Každý, kto objavil silu balíčka Norton Utilities dokázal robiť s počítačmi zázraky na počkanie. S trochou rýpania sa v autoexecu a config.sys-e, defragmentáciou a údržbou bolo možné pomalý počítač s plným diskom opät rozhýbať.

7. FrontDoor a BBS

A čo svet sietí a komunikácií? Pískajúci modem a pomalá odozva BBS stanice na druhej strane s ponukou softvéru boli tajomným svetom pre všetkých, ktorí mali to šťastie prekročiť hranice disku počítača. Vyvolení, ktorí boli zasvätení do tajov siete FidoNet sa dvakrát denne pripájali k nadriadenému uzlu, aby stiahli balíčky s novými príspevkami domácich diskusných fór a odoslali svoje vlastné.

Ako si na staré časy pri PC spomínate vy?