Staňte sa pánmi svojej obývačky

12. mar 2011

Je hanbou, že v ére 3D televízorov a televízneho vysielania, ktoré k nám cestuje cez optické káble a satelity vo vesmíre, musíme rozmýšľať nad tým, ktorý diaľkový ovládač máme zo stolíka chytiť do rúk, ak chceme prepnúť program. Topíme sa v diskoch s filmami a hudbou, ktoré vypadávajú zo stojanov a prekážajú. Ponúkame niekoľko tipov, čo s tým.

Elektronika pod jedným palcom

Diaľkový ovládač od televízora, domáceho kina, káblovky, set-top boxu a hi-fi veže. Aj keď výrobcovia elektroniky neustále vravia o pohodlí, doposiaľ sa nedohodli na jednotnom spôsobe ovládania. Namiesto jedného diaľkového ovládača ich trpíme v obývačke niekoľko aj napriek tomu, že by stačilo málo - aby sa dohodli. Komfort jediného ovládača je bez dodatočnej investície dostupný iba pre tých, čo sú pri kúpe elektroniky verní jedinej značke.

Bola to firma Philips, ktorá v roku 1985 prišla na trh s prvým univerzálnym diaľkovým ovládačom, ktorý si rozumel s rôznymi značkami elektroniky. Každý výrobca používa rôzne riadiace kódy a sekvencie, ktoré musí diaľkový ovládač dokázať vyslať. Na rozdiel od obyčajného to ten univerzálny zvláda.

Za 6 eur

Najjednoduchšie modely majú v čipe predprogramované najpoužívanejšie sekvencie svetových výrobcov elektroniky. Stačí navoliť zariadenie a z číselníka mu priradiť príslušný kód. Jediný ovládač si tak pri troche šťastia poradí so všetkým, čo je v obývačke. Nedokáže však kráčať s dobou a neraz je prikrátky na lacnú elektroniku z Ázie. Keďže jeho pamäť je pevná, nenaučí sa kódy nových zariadení. Navyše v číselníku neraz ani po dlhom skúšaní nezistíte, ako získať moc nad dévedečkom či káblovkovým set-top boxom zriedkavej značky.

Za 33 eur

Inteligentné ovládače si rozumejú s počítačmi a internetom a využívajú softvér na to, aby zmapovali vybavenie obývačky. Aktualizujú zoznam podporovaných zariadení a po boku jednotlivých príkazov pomáhajú budovať skupinové akcie. Znamená to, že jediné tlačidlo sa postará o zapnutie set-top boxu, televízneho prijímača, prepnutie správneho vstupu, prednastavenej hlasitosti a kanála, kým iné vypne všetky zariadenia, ktoré ovládač prebudil k životu. Vďaka predprogramovaným akciám je hračkou spustenie nahrávania či otvorenie archívu pre tých, čo sa s ovládačmi príliš nekamarátia. Takýto ovládač dokáže držať krok s dobou a nie je výnimkou, ak je vybavený veľkým dotykovým displejom.

Komfort navyše - virtuálna predlžovačka

Každý infračervený diaľkový ovládač má v moci iba tie zariadenia, na ktoré dosiahne svojím neviditeľným lúčom. Ak treba zapojiť do hry elektroniku ktorá je umiestnená za chrbtom či v susednej miestnosti, do hry vstupuje opakovač signálu. Pozostáva z dvoch častí, ktoré vzájomne komunikujú rádiovými vlnami. Je akousi virtuálnou predlžovačkou, ktorá spojazdní diaľkový ovládač od obývačkovej hudobnej aparatúry na terase za domom či v kuchyni. Orientačná cena je 20 eur.

Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek alternatívu, vždy sa presvedčite, že diaľkový ovládač bude spolupracovať so všetkou vašou elektronikou. Ak vám ani odborný personál nebude vedieť zaručiť spokojnosť, využite zásielkový internetový obchod, ktorému môžete tovar bez udania dôvodu vždy vrátiť.

Kam s filmovými dévedéčkami

Každý filmový disk je možné prostredníctvom bezplatných softvérov zazálohovať do počítača, aby sa dal bez bariér sledovať nielen na jeho displeji, ale aj vo vreckovom prehrávači, mobile či akomkoľvek inom zariadení, ktoré si rozumie s televíznou obrazovkou. Celovečerný disk zaberie na disku v kvalite určenej pre sledovanie na televíznej obrazovke od 700 do 1400 megabajtov. To znamená, že na 500-gigabajtový disk vtesnáte viac ako 700 filmov v slušnej kvalite. Peknú kôpku dévedečiek tak vtesnáte do škatuľky, ktorá nie je väčšia ako videokazeta. Externý USB disk s filmotékou je vhodným riešením pre každý nový televízor vybavený USB portom, ktorý má zabudovaný multimediálny prehrávač. Ten dokáže z pevného disku prehrať akýkoľvek film, hudbu či fotografiu, ktoré sú uložené vo formáte, ktorému rozumie. Takýto disk možno filmami plniť pri pripojení k počítaču alebo notebooku a následne ho pripojiť k televíznemu prijímaču. Keďže ide o jednoduché zariadenie pre uchovávanie dát a všetka práca je na televíznom prijímači, zaplatíte zaň v priemere iba 50 eur. Na trhu je niekoľko modelov televízorov, ktoré obsahujú pevný disk nielen pre záznam živého vysielania, ale aj pre vytvorenie vlastnej filmotéky. Multimediálny USB disk prichádza s výbavou navyše. Okrem úložiska dostupného cez USB rozhranie má zabudovaný multimediálny prehrávač s HDMI a kompozitným videovýstupom, ktorý je možné pripojiť k akémukoľvek staršiemu televíznemu prijímaču. Znamená to, že v malej škatuľke, ku ktorej patrí diaľkové ovládanie, sa skrýva nielen priestor pre uloženie filmov, hudby a fotografií, ale aj jednoúčelový počítač. Jeho výhodou je nízka spotreba a cena, ktorá štartuje na hranici 90 eur. Miniatúrny počítač, ktorý možno naskrutkovať do VESA úchytu na zadnej strane televízneho prijímača, je ďalšou s dostupných možností, ako získať plnú kontrolu nad všetkými multimédiami - či už na disku počítača, alebo v domácej sieti. Keďže ide o plnohodnotné PC s možnosťou výberu operačného systému, každý televízor sa s bezdrôtovou klávesnicou a myšou stane počítačom v takom rozsahu, ako ho poznáme z pracovného stola. Miniatúrne PC dodáva na trh veľa výrobcov a ich ceny štartujú na hranici 150 eur. Každý televízor, ktorý je vybavený internetovým rozhraním pre prístup k online službám, podporuje prístup k multimédiám cez protokol DLNA. Ide o štandard, ktorý dokáže v domácej sieti cez sieťový kábel alebo WiFi rozhranie zdieľať video, hudbu a fotografie medzi všetkými účastníkmi siete - vrátane televíznych prijímačov a mobilných telefónov. V takomto prípade stačí po nastavení prístupu zvoliť niektorú z domácich počítačových filmoték a zábava sa môže začať. Starším a lacnejším televízorom sieťové rozhranie chýba. Ak však uvažujete o kúpe blu-ray prehrávača, dokáže vám sprostredkovať potrebnú funkcionalitu. Vysoký komfort možno dosiahnuť so sieťovým NAS úložiskom, ktoré dokáže sprístupniť svoj obsah prostredníctvom štandardu DLNA bez toho, aby do hry musel vstupovať počítač. Funguje podobne ako USB disk, avšak s tým rozdielom, že úložný priestor je dostupný cez sieťové rozhranie. Rovnaký komunikačný kanál slúži nielen na nahrávanie obsahu, ale aj na jeho sprístupnenie televíznemu prijímaču. Univerzálnosť spočíva v tom, že filmy môžu sledovať súčasne viacerí členovia domácnosti tam, kde sa im to hodí. Na pohovke v obývačke, v posteli s notebookom na vankúši či na terase s tabletom v ruke. Za toto riešenie zaplatíte približne 130 eur. Najlepšia z dostupných možností je vždy tá, ktorá vyžaduje v domácnosti minimálne investície a zmeny. Niekedy stačí siahnuť po staršom počítači, vybaviť ho veľkým diskom, tichou ventiláciou a pripojiť ho k televíznemu prijímaču. Veď jedného dňa príde moment, keď sa rozhodnete siahnuť po vyššom komforte.

A čo hudba?

Tak ako pred rokmi odzvonilo platniam, kotúčom, kazetám a minidiskom, rovnakým osudom prechádzajú aj cédečká, ktoré nás sprevádzajú už od roku 1982. Dnes už aj ten najjednoduchší mobil či vreckový prehrávač dokáže interpretovať hudbu zo súborov, ktoré boli pôvodne určené pre počítače. Naučiť však starú aparatúru novým kúskom nie je najjednoduchšie a zväčša to nie je finančne zaujímavé.

Preto by ste mali vedieť, že nová audiotechnika vie viac ako načítať empétrojky zo zasunutého CD či DVD disku, aby pomohla scvrknúť hudobný archív na niekoľko diskov. Svet sa začína točiť okolo zabudovaných pevných diskov, USB portov a čítačiek pamäťových kariet. To dáva voľnú ruku pri voľbe úložiska a jeho zdieľania medzi rôznymi zariadeniami v domácnosti.

Nie je výnimkou, ak sú nové zariadenia vybavené aj sieťovým rozhraním. Nielen preto, aby získali prístup k hudobným súborom z počítačov, ale aj pre otvorenie brány do sveta internetových rádií. Ak však predsa len túžite po tom, aby sa ozvala hudba zo staručkého rádia na dvore pri práci bez toho, aby ste museli inovovať, nemali by ste prehliadnuť ponuku FM vysielačov, ktoré dokážu z vreckového prehrávača, mobilu či priamo zo zabudovanej flash pamäte alebo pamäťovej karty sprostredkovať hudbu každému zariadeniu, ktoré je vybavené FM tunerom. Ich cena sa pohybuje okolo 15 eur a do predaja sa dostali preto, aby predĺžili životnosť starých autorádií.