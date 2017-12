Online nakupovanie zaujalo 17 % seniorov s prístupom na internet

Nakupovanie na internete nie je iba doménou mladej generácie, ale čoraz výraznejšie je aj zastúpenie generácie nad 51 rokov.

13. mar 2011 o 20:00 SITA

Vyplýva to z prieskumu internetového portálu heureka.sk. Takmer 17 % používateľov internetu, ktorí nakupujú v elektronických obchodoch, sú podľa prieskumu starší ako 51 rokov. Staršia stredná generácia užívateľov internetu vo veku od 51 do 60 rokov má medzi nakupujúcimi v online obchodoch 12-percentný podiel a aktívni sú aj seniori vo veku nad 61 rokov, ktorí majú 5-percentný podiel. Najvýraznejšie, až 31-percentné zastúpenie medzi online nakupujúcimi má veková kategória od 31 do 40 rokov.

"Tak ako je pre mnohých starších ľudí dôležité za účelom úspory porovnávať ceny potravín v rôznych obchodných reťazcoch, tak sofistikovanejší seniori kvôli šetreniu porovnávajú a nakupujú produkty na internete,“ uviedol projektový manažér portálu Tomáš Hodboď. Podľa neho sa seniori na internete zaujímajú predovšetkým o nákup elektroniky, potreby pre domácnosť, záhradu či knihy. "Atraktívnosť nakupovania cez internet ide v ruke s predávaním skúseností medzi generáciami, ktoré pomáhajú u seniorov odbúravať prvotné obavy," dodal Hodboď.