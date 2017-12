Pripravte si televízor na digitálne vysielanie

Medzi vypnutím analógu a zapojením digitálneho vysielania môže prejsť aj viac ako týždeň.

8. mar 2011 o 14:11 Katarína Ragáčová

BRATISLAVA. Televízne programy sleduje až 675-­tisíc domácností cez televíznu anténu. Približne polovica je napojená na spoločné antény, zvyšok na individuálne. Ich všetkých sa dotkne postupné vypínanie analógového vysielania.

Spoločnosť Towercom, ktorá digitalizuje vysielanie na Slovensku, začala s vypínaním analógu už na jeseň minulého roka. Vo väčších mestách ho však spúšťa od budúceho utorka.

O analógový signál cez anténu začnú prichádzať ôsmeho marca ľudia z okolia Komárna, Krupiny, Levíc, Nových Zámkov, Šale a Zlatých Moraviec.

Towercom totiž odstaví od tohto druhu vysielania vysielač Štúrovo – Modrý vrch. Odvtedy každý týždeň mieni Towercom vypnúť niektorý vysielač, pričom domácnosti, ktoré sú v jeho blízkosti, prídu o signál. Známy je zatiaľ kalendár vypínania na marec a apríl. Ostatné zverejnia postupne.

Aj v prípade, že sú domácnosti technologicky vybavené na prijímanie digitálu, môžu mať dočasný problém s kvalitným signálom. Towercom totiž nezapojí digitálne vysielanie okamžite po odpojení analógového.

„Našou snahou je skracovať toto obdobie vo väčšine prípadov na približne týždeň," vysvetľuje hovorca Towercom Michal Šuran.

Nekontrolujú použitie dotácie

Už v marci by mohli ľudia v hmotnej núdzi dostať od štátu príspevok na zakúpenie set-top-boxu. Vďaka nemu budú môcť prijímať digitálny signál aj v prípade, že ho berú prostredníctvom antény. Na ruku dostanú 20 eur.

A to bez toho, aby museli zdokladovať, že ich naozaj použijú na vylepšenie televízneho príjmu. Ministerstvo dopravy totiž nepožaduje, aby k žiadosti o príspevok priložili doklad o kúpe set-top-boxu. Pritom mnoho domácností, aj tých, ktoré sú v súčasnosti v stave hmotnej núdze, pritom majú nainštalovaný satelit.

Na dotácie má ministerstvo dopravy vyčlenené štyri milióny eur. Čakajú ešte na schválenie Bruselu, keďže ide o štátnu dotáciu. To by podľa hovorcu ministerstva Ľubomíra Tuchschera malo prísť v najbližších dňoch.

Tuchscher obhajuje dotácie aj pre tých, ktorí ich nepoužijú na zakúpenie set-top-boxu tým, že by sme neboli „technologicky neutrálni a nemuseli by sme dostať súhlas Európskej komisie".

Ministerstvo nepožaduje ani doklad o zakúpení televízora s DVB-T tunerom alebo satelitného prijímača, prípadne podpísanie zmluvy s káblovým operátorom.

Káblových sa prechod netýka

Tých, ktorí prijímajú signál cez satelit alebo káblovku, sa prechod na digitálne vysielanie vôbec nedotkne.

„Káblovú analógovú televíziu budeme poskytovať aj po roku 2012, o ukončení poskytovania tejto služby neuvažujeme," konštatuje hovorca UPC Broadband Slovakia Jaroslav Kolár. Zdôvodňuje to tým, že veľa ich klientov je zvyknutých sledovať televíziu, tak ako to robia už dve desaťročia a nemajú záujem to meniť.

„Neoslovujú ich doplnkové služby a funkcie digitálnej televízie či väčší počet staníc v ponuke a sú spokojní

aj s kvalitou obrazu," hovorí Kolár.

Iní operátori, napríklad Digi TV či Orange, zase nevysielajú analógovo, ale len digitálne.

Chudobní dostanú príspevok Štát dotuje techniku na prijímanie digitálneho vysielania. Nárok majú len tí, ktorí spĺňajú podmienky. 1. Nárok na príspevok na kúpu DVB-T tunera má ten, kto preukáže, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke. Zároveň musí platiť za služby verejnosti (koncesionárske poplatky). 2. Podpora je vo výške 20 eur formou jednorazového nenávratného finančného príspevku. 3. Ministerstvo dopravy čaká ešte na vyjadrenie Európskej komisie k úprave schémy tejto štátnej pomoci. Malo by ho dostať na budúci týždeň. 4. Hneď po súhlase komisie vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí. Formulár bude k dispozícii na ministerstve dopravy, na ministerskej stránke www.telecom.gov.sk alebo obecných úradoch. 5. K žiadosti je nevyhnutné potvrdenie od úradu práce, že ide o osobu v hmotnej núdzi. Potvrdenie dá úrad priamo na formulár žiadosti. 6. Podmienkou nároku na dávku v hmotnej núdzi je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a nedokážu si príjem zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 7. Životné minimum je 185,19 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu, 129,18 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu, 84,52 eura mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Nové televízory majú digitálny tuner už zabudovaný V súvislosti s digitalizáciou vysielania sa hovorí o troch multiplexoch. Prvý multiplex zahŕňa STV1, STV2, TV JOJ a TV MARKÍZA. Je len prechodový. To znamená, že je určený pre prechodné obdobie z analógu na digitál. Ďalšie dva sú určené pre definitívne šírenie televíznych staníc v digitálom terestriálnom vysielaní. Druhý (komerčný) multiplex zahŕňa stanice TV JOJ, JOJ plus, Markíza a Doma. Je určený pre komerčných vysielateľov. Tretí je pre verejnoprávneho vysielateľa RTVS. Po ukončení digitalizácie diváci budú môcť prijímať obidva multiplexy (verejnoprávny s pokrytím približne 95 percent obyvateľstva a druhý s pokrytím asi 91 percent obyvateľstva) s aktuálnou programovou ponukou siedmich televíznych staníc. K bezchybnému príjmu všetkých televíznych staníc je dôležité nastavenie antény a digitálneho (DVB-T) prijímača. Pre príjem digitálu môže byť spoločná televízna anténa nevhodná. Spoločnosť Towercom na svojej stránke preto odporúča zabezpečiť si individuálnu anténu. V drvivej väčšine prípadov budú môcť diváci prijímať obidva multiplexy na jednu anténu nasmerovanú na príjem vo vertikálnej polarizácii na jeden vysielač. DVB-T prijímač automaticky vyhľadá televízne stanice z oboch multiplexov. Treba si však zaobstarať potrebné zariadenie: DVB-T prijímač alebo televízor so zabudovaným digitálnym tunerom. To je nutné v prípade, že váš televízor ho ešte neobsahuje. Staršie typy televízorov tento tuner nemali. Dnes sa už predávajú televízory, ktoré ich obsahujú. Avšak nemali ho všetky LCD a plazmové televízory, ktoré sa začali predávať zo začiatku. „Informáciu, či televízor digitálny tuner má, si každý môže preveriť v manuále pribalenom k prijímaču," vysvetľuje František Vámoši z elektrodomu Nay. Pokiaľ máte doma viac televízorov, budete potrebovať DVB-T prijímač ku každému z nich. „Je možné rozbočiť signál za DVB-T prijímačom, ale potom by ste na každom TV prijímači videli ten istý program," vysvetľuje Towercom na svojej stránke. Rozbočiť by sa malo dať aj pred DVB-T prijímačom, čo je najvýhodnejšie. Digitálne vysielanie by malo so sebou priniesť aj doplnkové služby. Môžu napríklad zvýšiť dostupnosť informácií a umožniť prístup na internet cez televízny prijímač (pomocou spätného kanálu) a umožniť interaktívny kontakt divákov s vysielaným obsahom.

Vypínanie analógového vysielania Štúrovo - Modrý Vrch

08.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV2 (31. kanál), TV MARKÍZA (48. kanál) 22.3.2011 Spustenie verejnoprávneho (48. kanál) a druhého (21. kanál) multiplexu DVB-T Ukončenie vysielania prechodového multiplexu (21. kanál) z tejto lokality. Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Komárno, Krupina, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce Rožňava - Dievčenská skala

14.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV2 (22. kanál), TV Markíza (57. kanál) 28.3.2011 Spustenie druhého (27. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (54. kanál) DVB-T Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava Lučenec - Blatný vrch 16.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV1 (50. kanál), STV2 (33. kanál) 30.3.2011 Spustenie druhého (60. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (33. kanál) DVB-T Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš Modrý Kameň - Španí laz 16.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV1 (60. kanál), STV2 (21. kanál) Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš Ružomberok - Úložisko 24.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV2 (27. kanál), TV Markíza (22. kanál) 07.4.2011 Spustenie druhého (59. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (26. kanál) DVB-T Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Liptovský Mikuláš, Ružomberok TVP Považská Bystrica 29.3.2011 Ukončenie analógového vysielania STV1 (6. kanál), STV2 (21. kanál) 12.4.2011 Spustenie druhého (52. kanál) a verejnoprávneho multiplexu (32. kanál) DVB-T Dotknuté okresy, ktoré sú v pokrytí tohto vysielača: Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Púchov