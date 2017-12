Slúchadlá s budíkom

Krátiť si cestovanie vo vlaku či autobuse so slúchadlami v ušiach je fajn. Nie je však vylúčené, že unavený a znudený človek pri takomto relaxe zaspí. Firma Thanko tvrdí, že má riešenie, ktoré postaví spáčov na nohy.

8. mar 2011 o 11:05 Milan Gigel

Sú to slúchadlá s netradičnou výbavou. Sú napájané batériou a v malom module majú zabudovaný budík, stopky a kalendár. Bez ohľadu na to, aká je nastavená hlasitosť na vreckovom prehrávači či mobile, dostatočnou intenzitou prebudia poslucháča v momente, keď to bude potrebné.

Za túto hračku pýta výrobca 37 dolárov.