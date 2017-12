Máte doma Monte Carlo

Kto má sklon hazardovať, nemusí vyjsť už ani von. Stačí si zapnúť notebook.

5. mar 2011 o 0:00 Marian Jaslovský

Keď pred mesiacom KDH navrhlo obmedziť hracie automaty, aby predchádzali gamblerstvu, mohla sa moderná generácia hráčov pousmiať. Ak chcú svoju dávku hazardu, nemusia postávať pred automatom v hlučnej krčme ani s krupiérom v kasíne. Hry, napätie, peniaze a dokonca aj podvody nájdu vo svojom počítači.

Diagnóza: online gambling

Mladého muža k telefónu zavolala sestrička. Nazvime ho Peter, pretože pod pravým menom vystupovať nechcel. Je pacientom psychiatrického oddelenia jednej mimobratislavskej polikliniky s diagnózou gambling. A je predstaviteľom online gamblerov novej generácie.



„Skúšal som to aj s hracími automatmi, ale skončil som s tým sám, pochopil som, že stroje sú nastavené tak, že človek nemôže vyhrať.“ To internet bol iný prípad. „Tam som vyskúšal úplne všetko. Naše aj zahraničné stránky a na nich stieracie žreby, poker so strojom aj živými hráčmi, loto, keno, kasíno, tipovanie na športové výsledky. V black jacku som za jednu noc vyhral desaťtisíc eur. Ale potom som, samozrejme, prehral oveľa viac.“

Začal robiť dlhy. Požičiaval si stále ďalšie peniaze, ale nie, aby platil staršie pôžičky, ale aby vyhral. „Dlžoby sa prehlbovali a ja som chcel peniaze naspäť, a takto dokola.“

Peter skončil s dlhom 20-tisíc eur, urobil ho za rok. Mal šťastie, manželka na to prišla a on sa zmieril s tým, že jeho jediná záchrana je nechať sa liečiť.

Je to ich tajomstvo

„Pri nelátkových závislostiach máme skúsenosť, že roky pretrvávajú skryto,“ hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica. „Špeciálne gamblerom trvá veľmi dlho, kým vyhľadajú pomoc, ale často ešte skôr spáchajú samovraždu,“ dodáva lekár.

V centre už mali široké spektrum gamblerov. Začalo sa to ľuďmi závislými od výherných automatov, potom prichádzali aj návštevníci kasín a tí, ktorí tipujú športové výsledky. „Asi pred dvoma rokmi sa objavili pacienti závislí od online hazardu. Zatiaľ ich je menej, z asi tristo ľudí, ktorí sa u nás liečili alebo liečia z gamblerstva, je ich len pár. Ale treba si uvedomiť, že to sú len tí, ktorí vyhľadali pomoc,“ opisuje Okruhlica. Tých, čo ju nevyhľadali, je podľa neho oveľa viac. Internet sa všeobecne rozšíril len v posledných niekoľkých rokoch, takže chvíľu potrvá, než sa gambleri dostanú do štatistík.

Aj psychiater Ivan Nábělek má skúsenosť, že počet gamblerov orientovaných na online hazard stúpa. „Nie je ich ešte prevaha, ale je jasné, že ide o jasný trend. Mnohí sa len nedostali do takzvanej debaklovej situácie, ktorá by ich vyhnala liečiť sa.“

Ruleta alebo šport

Kto má sklon hazardovať, už ani nemusí vyjsť von, aby si zahral ktorúkoľvek z hazardných hier. Stačí zapnúť notebook. Vo virtuálnych kasínach sú obľúbené kartové hry (napríklad black jack) a ruleta, na ktorú sa netreba učiť takmer nič. Na internete dokonca nájdete návody, ako ju oklamať. No sú hráči, ktorí návodom na ruletu a ani rulete samej z princípu nenaletia. „S online hazardom som začal pre peniaze a ruleta sa mi zdala najjednoduchšia,“ hovorí Tomáš. „Rýchlo som však pochopil, že toto nie je spôsob, ako sa dá zarobiť. Tu žiadna stratégia nefunguje. V rulete hráš proti kasínu a to nikdy neprehrá. Už len preto, že šanca nie je 50:50, ale 49:51, lebo ak padne nula, všetko berie kasíno. Tie slávne návody, to je obyčajná Fibonacciho postupnosť, teda spôsob, ako sa množia králiky, aplikovaný na ruletu.“

Tomáš sa neskôr rozhodol, že sa dá na internetové stávkovanie. „Ani som poriadne nevedel, koľko členov má futbalové mužstvo, ale išiel som na to prefíkane, našiel som si stránky s internetovými tipmi, ktoré posielajú tipy za peniaze, ale vždy je medzi nimi aj nejaký zadarmo. „Držal som sa týchto rád zadarmo,“ hovorí Tomáš s tým, že zatiaľ sa mu darí byť v pluse a dokonca to považuje za spôsob zarábania peňazí.

Poker face

Internetové znovuzrodenie prežil poker. Sú online herne, kde sa stačí prihlásiť a zahrať si bez peňazí iba o body. No darí sa najmä tým, v ktorých body stelesňujú skutočné peniaze. Vklad môže byť niekoľko centov až niekoľko tisíc eur a náruživí hráči už majú svoje obľúbené herne a dokonca i známych súperov.

Vášnivým pokerovým hráčom je aj Vlado. Vysvetľuje, že najslabšiemu hráčovi pri pokerovom stole sa hovorí ryba. „Hovorí sa, že ak počas desiatich ťahov nezistíte, kto je ryba, ste to vy. Vlado sa ako ryba necíti. „Mám niekoľko zásad: vždy stavím takú sumu, pri ktorej ma príliš nemrzí, ak ju prehrám. Hrávam už len jeden typ turnajov, kde sa dáva nízky vklad, ale zúčastňuje sa na nich pomerne málo hráčov, takže sa dá vyhrať suma, ktorá je príjemným prilepšením. Napríklad chodím na turnaje s vkladom tri doláre, kde víťaz získa osemnásť dolárov a ak za mesiac zarobím dvesto dolárov, dovolím si turnaje za päť eur s prvou cenou tridsať dolárov.“

Za závislého sa Vlado nepovažuje. „Gambling by to bol, ak by som po získaní dvesto dolárov išiel na dvestodolárový turnaj. Pravdepodobne by som prehral.“ Vlado hovorí, že pozná profesionálov, ktorí zarábajú (ale aj prehrávajú) obrovské sumy, rádovo desaťtisíce eur. „Niekto si potrebuje zveľadiť majetok, tak si nájde takéhoto hráča. To sa však hrávajú duely jeden proti jednému a hoci celú noc.“

Pokeroví začiatočníci občas prídu o peniaze aj bez pričinenia kariet a závislosti. Podvody sa robia aj online, lenže namiesto esa v rukáve majú podobu organizovanej skupiny ľudí, ktorí sa dohodnú a obohrajú nič netušiacich hráčov. Sú aj prípady, keď sa niekto nabúral do sofvéru a videl karty všetkých hráčov. „Seriózne servery majú taký systém kontroly, ktorý podvodníka eliminuje a okrem toho sa dá podozrivé správanie protihráča aj nahlásiť,“ hovorí Vlado. „A server pri takomto správaní zastaví účet, aj keby mal niekto nahraný milión dolárov.“ Turnaje s malými vkladmi navyše podľa Vlada už potencionálnych podvodníkov vôbec nelákajú.

Nezastaviteľné

Čo je pre človeka s diagnózou gambling najväčší problém? Peter, ktorý sa zo závislosti lieči v centre, hovorí, že je to dostupnosť drogy. Veď ako dnes žiť bez internetu? „Budem si musieť zablokovať online herne, aby mi ani nenapadlo tam ísť,“ premýšľa.



Kým on rieši, ako si zakázať hry, hodnota najväčších online herní sa začína počítať v miliardách dolárov a chvália sa rebríčkami výhier. „Pred dvoma rokmi som bol na gamblingovej výstave ATEI 2009. Každoročne býva v januári v Londýne a je to najväčšie podobné podujatie v našich končinách,“ hovorí Marek, programátor, ktorý pracuje pre rakúsku stávkovú spoločnosť s online prevádzkou. „Podľa našich štatistík bola doteraz najvyššia výhra v stávkovej kancelárii 69-tisíc eur pri stavení 36-tisíc eur. Najvyššia internetová výhra bola 22-tisíc eur pri stávke 300 eur. Nedá sa to však porovnávať, lebo internetové stávkovanie má svoje limity.“

Niektoré limity prikazuje priamo zákon, napríklad limit na maximálnu stávku a na maximálnu stratu. „No a potom sú upozornenia - náš systém napríklad každú hodinu hráčovi povie, koľko hrá, koľko vyhral a koľko prehral a či chce naozaj pokračovať. Pokiaľ si chce zmeniť osobné limity, môže to urobiť až po týždni, teda ak mu zašibe, nedá si to len tak zmeniť, ale má týždeň na to, aby mu vychladla hlava.“

Ten, komu hlava nevychladne, má poruke množstvo alternatívnych herní a v horšom prípade centrum pre liečbu závislostí.