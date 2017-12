Astronauti z Discovery vyšli posledný raz do kozmu

Raketoplán Discovery má za sebou poslednú vesmírnu prechádzku.

3. mar 2011 o 14:00 TASR

WASHINGTON. Dvaja astronauti z amerického raketoplánu Discovery ukončili aj svoj druhý výstup do vesmíru, počas ktorého dokončili zvyšné údržbárske a inštalatérske práce na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Steve Bowen a Alvin Drew okrem iného namontovali niekoľko kamier na kanadské robotické rameno Dextre a dokončili opravu pokazeného amoniakového čerpadla.

Zároveň sa tým skončila jedna éra kozmonautiky, pretože išlo o poslednú "vesmírnu prechádzku" členov posádky Discovery, ktorý po návrate na Zem poputuje do múzea.

Od novembra 1998, keď sa na obežnú dráhu dostal prvý modul ISS, to bol v poradí 155. výstup astronautov do vesmíru. Trval šesť hodín a 14 minút. Pre netesnosť uzáveru vzduchového filtra Bowenovho skafandra sa však jeho začiatok oneskoril približne o pol hodinu.

Po Discovery by sa mal 19. apríla vydať na svoj posledný let aj raketoplán Endeavour. Ešte raz by mal 28. júna vzlietnuť aj pôvodne definitívne odstavený raketoplán Atlantis.

Pokým americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nenájde za raketoplány náhradu, ISS bude dosiahnuteľná len ruskými raketami Sojuz.