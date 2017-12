Steve Jobs predstavil nástupcu iPadu

Nový iPad je rýchlejši, štíhlejší a ľahší. Pribudli mu kamery. Veľké zmeny však nepriniesol.

2. mar 2011 o 19:31 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Šéf spoločnosti Apple v stredu večer európskeho času odhalil nový tablet iPad 2. Zariadenie bude mať nový dizajn. Poháňať ho bude dvojjadrový procesor A5, ktorý by mal byť dvakrát rýchlejší ako procesor prvej generácie iPadu.

Pribudla aj dvojica kamier. Jedna na prednej, druhá na zadnej strane zariadenia. Zariadenie je ľahšie a tenšie ako jeho predchodca, pričom si zachovalo výdrž batérie na úrovni desať hodín.

Na americký trh ho Apple uvedie 11. marca v cenovom rozmedzí od 499 do 829 dolárov v závislosti od veľkosti pamäte a možností mobilného pripojenia. Do Česka by sa mal dostať už 25. marca. Dátum uvedenia na slovenský trh zatiaľ známy nie je.

Apple predalo takmer 15 miliónov kusov prvej verzie iPadu, ktorú uviedlo na trh v minulom roku a prekonalo aj optimistické očakávania analytikov, ktoré predpovedali najviac desať miliónov predaných kusov.