V Egypte našli najstarší nedotknutý sarkofág

Pravdepodobne najstarší nedotknutý sarkofág objavili archeológovia v egyptskej Gíze. Podľa nich by vnútri mohla byť 4500 rokov stará múmia dozorcu Nenisutvizarta, jedného z tých, ktorí dozerali na stavbách tunajších slávnych pyramíd.

19. jún 2002 o 22:30

Riaditeľ historických pamiatok v Gíze Zahí Havás vysvetľuje dôležitosť 4500 rokov starého sarkofágu, ktorý archeológovia objavili neďaleko Gízy. FOTO – REUTERS

„Ide o najstarší nedotknutý sarkofág. Má 4500 rokov a pochádza z obdobia vlády faraóna Chufua (Cheops), staviteľa Veľkej pyramídy,“ povedal riaditeľ historických pamiatok v Gíze Zahí Havás.

Vápencový, dva metre dlhý a meter široký zapečatený sarkofág bol odhalený asi dva kilometre juhovýchodne od Veľkej sfingy v priestoroch veľkého pohrebiska patriaceho staviteľom pyramíd, hrobiek a chrámov v Gíze, oznámil Havás.

Totožnosť pochovaného muža odhalili hieroglyfy v hrobke, zatiaľ čo určenie doby uľahčili najmä úlomky keramiky a 80 nádob na pivo. Podľa Havása bola pohrebná komora vytesaná v kameni a má dva vchody, pravdepodobne preto, aby duša zomretého mohla bez problémov vchádzať dovnútra a vychádzať von. Vnútorná štruktúra hrobky nápadne zodpovedá štruktúre pyramíd v Gíze.

V okolí pyramíd v Gíze sa našlo približne 120 hrobiek robotníkov, v žiadnej z nich sa však nenašiel neporušený a zapečatený sarkofág. „Nečakáme, že by sme mohli nájsť zlato či poklady. Možno nájdeme múmiu, a v tom prípade by to mohlo byť prvé balzamované telo uložené v hrobe (tunajších) staviteľov pyramíd,“ hovorí Havás s tým, že archeológovia mienia sarkofág otvoriť v septembri. (čtk)