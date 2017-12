PRVÁ POMOC (9): Ako si uľahčiť písanie vo Worde – práca s blokmi a schránkou

Pre každého začiatočníka bude práca v textovom procesore oveľa jednoduchšia, ak sa čo najskôr naučí pracovať s blokmi a klávesovými skratkami.

19. jún 2002 o 22:25 PETER VALACH

Používanie blokov umožňuje rýchle úpravy na väčších častiach textu a presúvanie textu na iné miesto. Ak máte označený blok, akékoľvek formátovacie operácie (napríklad nastavenie typu písma, odsadenie odseku a podobne) sa prejavia v celom jeho obsahu. Klávesové skratky vás pre zmenu oslobodia od nutnosti presúvať ruku z klávesnice na myš pri robení častých operácií.

Hoci budeme popisovať funkcie Wordu, prakticky identické možnosti ponúkajú aj všetky ostatné textové procesory.

Ako označiť blok?

Najjednoduchšie myšou. Stačí kliknúť do textu ľavým tlačidlom, podržať ho stlačené a ťahať myšou na iné miesto - všetko od miesta, kde ste tlačidlo začali držať, až po miesto kde ho pustíte, sa označí ako blok. Vo Worde je navyše štandardne zapnutá príjemná vlastnosť - ak začnete označovať blok uprostred slova, označí toto slovo celé. Keby vám to prekážalo, je možné vypnúť označovanie celých slov cez menu Nástroje (Tools) - Možnosti (Options), keď na záložke Úpravy (Edit) odznačíte možnosť Automaticky vyberať celé slová (When selecting, automaticaly select entire word).

Ak chcete označiť iba jedno slovo, stačí na ňom urobiť dvojklik. Ak kliknete v texte trikrát za sebou, označíte celý odsek.

Ako označovať bez myši?

Stačí podržať stlačený kláves SHIFT a hýbať kurzorom príslušnými klávesmi (šípky, PageUp, …). Podobne, ako pri označovaní bloku myšou, sa všetko od polohy kurzora pri stlačení klávesy až po polohu pri jeho pustení označí ako blok.

Problém: keď označím blok a píšem, celý označený text zmizne

Tak to má byť. V štandardnom nastavení sa totiž blok písaným textom prepíše. Preto treba pracovať tak, že označíte blok, urobíte príslušnú operáciu a potom presuniete kurzor na iné miesto, či už šípkami, alebo myšou, aby označenie bloku zmizlo.

Toto správanie sa síce dá príslušnými nastaveniami zmeniť, ale väčšina používateľov používa štandardné nastavenie a keď si naň zvyknete, bude sa aj vám zdať pohodlné. Samozrejme, pri používaní bloku sa môže stať, že časť textu vymažete omylom. Vtedy však stačí použiť funkciu Späť (Undo).

Funguje ťahaj a pusť (drag and drop) aj pri texte?

Áno, ak neboli zmenené štandardné nastavenia programu. Stačí do označeného bloku kliknúť ľavým tlačidlom myši, podržať ho stlačené a presunúť na želanú pozíciu. Tak ako pri kopírovaní súborov v prieskumníkovi, aj tu ak podržíte pri ťahaní kláves Ctrl, text sa nepresunie, ale skopíruje. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá veľmi pohodlne, väčšina ľudí preferuje používanie schránky. Ak sa totiž cieľové miesto nachádza ďalej v texte, je „triafanie“ sa myšou dosť nepraktické. Navyše, týmto spôsobom nemôžete presunúť text do iného dokumentu (je to možné až od verzie Word2000).

Keby vám náhodou funkcia Ťahaj a pusť nefungovala, musíte si ju zapnúť cez menu Nástroje (Tools), Možnosti (Options) na záložke Úpravy (Edit) - Upravovať text presunutím pomocou myši (Drag-and-drop text editing).

Kde sa dozviem klávesové skratky?

Klávesové skratky, ktoré výrazne urýchľujú prácu so softvérom, si môžete naštudovať v nápovede alebo napríklad v „tipoch“ k programom. V praxi si však väčšina ľudí zapamätá iba tie, ktoré často používa, pričom každý preferuje iný spôsob práce a využitie iných skratiek. Skratky preto nebudeme vymenúvať, ale popíšeme spôsob, ako si ich môžete nechať zobraziť.

Ak používate na spúšťanie funkcií menu, pri jednotlivých položkách sa tu zobrazujú skratky automaticky - vždy na pravej strane položky. Pri používaní ikon na nástrojovej lište to tak nie je, zobrazovanie sa však dá zapnúť. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú nástrojovú lištu a zo zobrazeného menu zvoliť úplne poslednú položku Prispôsobiť (Customize). V otvorenom okne na záložke Možnosti (Options) zaškrtnite voľbu S názvami tlačidiel zobrazovať aj klávesové skratky (Show shortcut keys in ScreenTips) a ak už nie je zaškrtnutá, tak aj Zobrazovať názvy tlačidiel na paneloch nástrojov (Show ScreenTips on toolbars). Keď potom zastavíte kurzor myši nad nejakú ikonu na paneli, o chvíľku sa zobrazí popis aj s klávesovou skratkou (ak daná funkcia nejakú má).

O týždeň: Ako mi počítač môže pomôcť pri písaní?