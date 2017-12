Electronic Arts znovu oživuje strategické Command & Conquer

28. feb 2011 o 20:20 Ján Kordoš

Victory Games je nové štúdio - na tom by nebolo nič nezvyčajné, no šéfovať mu bude Jon Van Caneghem. Veterán herného priemyslu sa postupne dostával do úzadia po zániku jeho vývojárskeho tímu New World Computing, ktoré vydržalo na výslní pekných 20 rokov (1983 - 2003) a debutovalo v roku 1986 prvým projektom zo sveta Might & Magic. Fanúšikom fantasy už netreba nič viac dodávať RPG séria Might & Magic a ťahová stratégia Heroes of Might & Magic sú zapísané v análoch hernej zábavy.

Uvidíme ako tomuto skúsenému tvorcovi podarí presadiť na hernom poli modernej zábavy. Skúseností má na rozdávanie a séria Command & Conquer by si už zaslúžila poriadneho nasledovníka. Posledný diel Tiberian Twilight bol totiž menším prepadákom a obrovským sklamaním.

Zdroj: Shacknews