KDH navrhuje trestať akékoľvek klonovanie ľudí

19. jún 2002 o 18:41 © TASR 2002

Bratislava 19. júna (TASR) - Predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Vladimír Palko navrhol pri úprave Trestného zákona dodatok, na základe ktorého by akékoľvek klonovanie ľudí bolo sankcionované trestom odňatia slobody. Hoci návrh prekračuje vládou navrhovaný rámec úprav zákona, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský s iniciatívou súhlasil.

Predseda ústavnoprávneho výboru Ladislav Orosz šéfovi rezortu vytkol, že prekračuje rámec poverenia vlády pri odôvodňovaní novely Trestného zákona. Spomenul, že rovnaký zámer predložený poslancami KDH vláda svojím uznesením už raz zamietla. Preto nesúhlasí s doplnením prerokúvaného textu návrhu právnej normy.

Vláda SR predložila návrh novely Trestného zákona v priamej súvislosti s uzatvorením 24. kapitoly prístupového procesu do Európskej únie. Ide o špecifikáciu nových trestných činov terorizmu, obchodovania s ľuďmi, poškodzovania záujmov európskeho spoločenstva, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a samostatnej skutkovej podstaty teroristickej skupiny.

Trestný čin šírenia poplašnej správy sa dopĺňa tak, aby bolo možné bez akýchkoľvek pochybností tento trestný čin špecifikovať a aplikovať aj na nebezpečné konanie, ako je to v prípade zasielania napodobeniny antraxu bez priloženého textu. Mení sa aj trest prepadnutia vecí a v súlade so štatútom Medzinárodného trestného súdu sa do slovenskej judikatúry dostáva nový trestný čin - zločin proti ľudskosti. Palko podal návrh, aby sa zaviedol úzus potrestania páchateľov obzvlášť závažných trestných činov na doživotie, ak ho spáchali trikrát.