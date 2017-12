Raketoplán Discovery pristál pri ISS

Raketoplán Discovery dnes pristál pri Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

26. feb 2011 o 21:17 TASR

MYS CANAVERAL.

Discovery, ktorého posádku tvorí šesť skúsených astronautov, vezie na ISS množstvo príslušenstva, vrátane 150-kilogramového humanoidného robota Robonaut-2, ktorý sa stane prvým humanoidom vo vesmíre. Cieľom vyslania robota je zistiť, ako sa bude správať v bezváhovom stave.

Raketoplán Discovery poputuje po návrate zo svojho 39. letu do múzea. Pravdepodobne sa stane exponátom múzea letectva a kozmonautiky vo Washingtone.

Po Discovery by sa mal 19. apríla vydať na svoj posledný let aj raketoplán Endeavour. Ešte raz by mal 28. júna vzlietnuť aj pôvodne definitívne odstavený raketoplán Atlantis - zatiaľ však nie je zabezpečené finančné pokrytie tohto letu.

Zdroj: Associated Press