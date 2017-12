Discovery končí s vesmírom

Americký raketoplán Discovery vyrazil na svoju poslednú misiu. Štart takmer nevyšiel. Úlomky nádrže zasiahli tepelný štít.

25. feb 2011 o 17:32 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Dve sekundy. Tie niekedy rozhodujú medzi úspechom a neúspechom misie. Platilo to aj pri štvrtkovom štarte raketoplánu Discovery.



Pre americký stroj to našťastie dopadlo dobre. Kus kozmickej histórie sa tak len niekoľko minút pred jedenástou večer vybral na svoju poslednú, 39. misiu. Tento raketoplán sa už viackrát do vesmíru nepozrie.

O sekundu viac

Spočiatku to vyzeralo na ukážkový štart. V stredu dal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) raketoplánu zelenú, meteorológovia hovorili o osemdesiatpercentnej šanci na dobré počasie. A všetko vyzeralo dobre ešte aj hodinu pred štartom. Lenže potom sa situácia začala komplikovať.



Inžinieri v riadiacom stredisku zistili, že majú problém so sledovaním raketoplánu po tom, ako sa odpúta z floridskej rampy. Odpočítavanie sa zastavilo na kľúčovej hodnote päť minút do štartu a technici začali riešili problém. Stihli to len tak­-tak.



Iba štyri sekundy zostávali riadiacemu stredisku, aby raketoplán stihol štartovacie okno. A v skutočnosti iba dve, aby mohli misiu zastaviť.



„Bolo to o sekundu viac, ako potreboval Mike Leinbach, šéf štartu raketoplánu, na vykonanie svojej práce,“ usmieval sa neskôr Mike Moses, vedúci pozemného tímu. „Takže času sme mali dosť. No tie posledné sekundy odpočítavania ma mohli stáť aj menej búšenia srdca.“ V poslednom okamihu však zaznelo kľúčové: „Discovery môže vyraziť!“

Odpadli úlomky

Raketoplán mal pôvodne letieť do vesmíru minulý rok. No začiatkom novembra objavili inžinieri únik paliva a neskôr aj praskliny na nádrži. Napokon sa ukázalo, že problém je vážnejší, ako sa zdalo.

Aj pri samotnom vzlete sa objavil problém, keď sa z palivovej nádrže uvoľnili väčšie kusy - pravdepodobne peny - a zasiahli tepelný štít. Ten raketoplán chráni pri návrate na Zem a jeho poškodenie sa podobne ako v prípade Columbie v roku 2003 môže skončiť katastrofou. Podľa odborníkov teraz nastal iný prípad. Napriek tomu šiesti astronauti na palube a ďalší na ISS štít v kozme poriadne preskúmajú.



Raketoplán Discovery je považovaný za vlajkovú loď zostávajúcej flotily vesmírnych lodí. Nasledovať by mali ešte dve misie: aprílový štart raketoplánu Endeavour a zrejme aj misia Atlantisa koncom júna.



Na tú zatiaľ nemá NASA vyčlenené finančné prostriedky, aj keď let schválil Kongres. Úrad sa už vyjadril, že na úplnú rozlúčku s celým programom peniaze nájde.

Je to posledná misia. Prečo? Američania chcú šetriť a nechú riskovať životy svojich posádok. 1. Prečo raketoplány končia? Raketoplány slúžia už desiatky rokov, pričom každá misia predstavuje riziko, ktoré sa môže skončiť až smrťou posádky. Jednotlivé misie raketoplánov stoja desiatky miliónov dolárov, ruské lode Sojuz sú oveľa efektívnejšie. 2. Čo raketoplány nahradí? Spočiatku si budú Američania kupovať miesto na ruských kozmických lodiach Sojuz. Neskôr by zásobovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS mohli prebrať viaceré súkromné spoločnosti, ktoré v súčasnosti vyvíjajú lacné vesmírne lode. 3. Načo boli raketoplány dobré? Vo svojej ére predstavovali technologickú nadvládu. Umožňovali viacnásobné využitie a dokázali počas misie lepšie reagovať na potrebné zmeny. (tp)