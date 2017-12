Skutoční starčekovia z Hviezdnych vojen. 5 videí, ktoré vás pobavia

Hviezde vojny a zase Hviezdne vojny. A produkty, ktoré nielenže nepotrebujete, ale ani nejestvujú. Na najpopulárnejšie videá zo sociálnych sietí sme nezabudli ani tento týždeň.

26. feb 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Aký je iPad 2?

Koluje taká internetová múdrosť: je to drahšie ako konkurencia. Má to menej vybavenia či horšie vlastnosti ako konkurencia. Niekedy to dokonca ani nie je krajšie ako konkurencia. Ale aj tak konkurencia smutne vzdychá, pretože ich produkty majú smolu. Či je to naozaj pravda, to posúďte sami. Možno vám pomôže aj toto celkom vtipné video.

Svetelným mečom a po chlapsky

Áno, sme fanúšikmi Hviezdnych vojen. Ale ešte dôležitejším je, že sme fanúšikmi fanúšikov Hviezdnych vojen. A po tomto videu aj zrejme francúzskeho vidieka.

Snehový raj

Zimná sezóna bude pomaly končiť. Niektorí sa lúčime, iní ešte plánujú lyžovačky. Takíto dobrí síce takmer určite nie sme (a určite ani vy), ale na tých záberoch to všetko vyzerá také pekné a jednoduché.

Na najbližšej vpravo

Áno, niekedy to s tými Hviezdnymi vojnami naozaj preháňame. Ale už vyššie sme sa priznali, že ich máme radi. A zrejme ich majú radi aj tvorcovia GPS navigácie, ktorí siahli priamo po jednej z ikôn celej série. Nie je ňou nik menší ako sám Darth Vader.

Virtuálni bojovníci

Kedysi stačili hry, kde ste jednou čiarou odrážali guličku k inej čiare. A priznajme si, koľko zábavy sme si s tým užili. Dnešné hry skôr vyzerajú ako simulátor bojovej operácie niekde na opačnom konci sveta. Či v tomto konkrétnom prípade v Iraku.