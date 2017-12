Globálne otepľovanie mení sovy

Stále viac vtákov má vo Fínsku hnedú farbu. Šedých jedincov podľa vedcov ubúda.

24. feb 2011 o 15:51 Tomáš Prokopčák

Stále viac vtákov má hnedú farbu. Šedých jedincov podľa vedcov ubúda.

BRATISLAVA. Globálne otepľovanie a zmena klímy vplývajú aj na zvieratá. Dôkazom je prispôsobovanie sa niektorých druhov na nové podmienky.

Pravidlá biológie pritom hovoria, že druhy, ktoré by sa nedokázali prispôsobiť novým podmienkam, majú len minimálne šance na prežitie.

Menej sivých

Vedci teraz zistili, že vplyvom otepľovania svojich prirodzených prostredí sa menia sovy obyčajné (Strix aluco). Presnejšie, mení sa zastúpenie jedincov s hnedastým sfarbením operenia.

Tento druhy sovy sa totiž môže vyskytovať v dvoch farebných „variantoch". Niektorí jedinci majú skôr šedivé sfarbenie peria, iné naopak hnedasté.

Fínski vedci z Helsinskej univerzity tridsať rokov skúmali operenie lietajúcich dravcov. Podľa štúdie v magazíne Nature Communications zistili, že kým v minulosti vo Fínsku hnedé sovy tvorili asi tretinu populácie, dnes to je už polovica.

Sovám sa počas života farba peria nemení.

Slabšie zimy

Podľa BBC štúdia naznačuje, že vývoj vtákov možno chápať ako reakciu na zmenu klímy. Sfarbenie zvierat totiž súvisí s prostredím, v ktorom sovovité vtáky žijú.

Keď je zima silná a krutá, zvyšuje sa úmrtnosť hnedých jedincov. Dôvodom zrejme je, že hnedé sovy sú na rozdiel od sivých ľahším cieľom pre predátorov. Horšie sa totiž v snehovom prostredí ukryjú.

Ako sa však zimy otepľujú, prežíva viac hnedastých sov obyčajných. „Inými slovami, klímou podmienená selekcia viedla v evolučnej zmene v populácii," povedal BBC Patrik Karell, prvý autor štúdie.

Vedci sa obávajú, že zmena klímy by mohla viesť ešte k radikálnejšiemu zníženiu počtu šedých jedincov. Dokonca by to v budúcnosti mohlo znamenať, že jedna z variácii druhu sa prestane vyskytovať.