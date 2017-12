Potrebuje internetový prehliadač riadok s adresou?

Vývojári prehliadača Google Chrome sa začínajú pohrávať s myšlienkou, že riadok s adresou prehliadanej stránky by nemusel pri surfovaní na obrazovke neustále zaberať miesto. Ide o dedičstvo minulosti s príliš slabou výpovednou hodnotou. Omnoho viac prezra

24. feb 2011 o 9:15 Milan Gigel

dí riadok stavový.

Existuje vraj viacero spôsobov, ako sa vysporiadať s otávarním nových stránok. Riadok s adresou by sa mohol dočasne zobraziť pri otvorení novej karty, rozbaliť by sa mohol kliknutím na tlačidlo používateľského rozhrania, aktivovať by sa mohol klávesovou skratkou, ba dokonca by sa dal presťahovať kdesi na nové, menej hodnotné miesto.

Čo si o tom myslíte vy?