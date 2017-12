Vývojári z Telltale Games plánuju spracovať Jurassic Park, The Walking Dead, Fables a King's Quest

23. feb 2011 o 18:15 Ján Kordoš

Spoločnosť stojaca za takými značkami ako Sam & Max (tri sezóny), The Tales of Monkey Island, Wallace & Grommit Grand Adventure, Strong Bad's Cool Game... momentálne pracuje na ďalšom epizodickom spracovaní známej predlohy.

Tentoraz filmovej, Návrat do Budúcnosti (Back to the Future) a už ste si mohli vyskúšať dve epizódy. Okrem toho je v príprave nedávno oznámený projekt Jurassic Park: The Game, ktorý sa k nám dostane v priebehu apríla.

video //www.youtube.com/embed/eq0ULaWpfQ4

Ďalšie novinky na seba nenechali dlho čakať. Pokračovania sa dočká logická adventúra Puzzle Agent, pribudne špeciálny port z iPhone platformy Hector: Badge of Carnage a Telltale taktiež vydá hru z prostredia ságy King's Quest.

Nie je to všetko, do virtálnej podoby budú prevedené taktiež komixové predlohy The Walking Dead (nedávno i vo forme seriálu) a Fables. V Telltale Games rozhodne nezaháľajú ani chvíľu a úspešne chrlia jeden projekt za druhým.

