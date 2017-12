Zahrajte si Dragon Age II

23. feb 2011 o 14:55 Ján Kordoš

Na začiatku si zvolíme povolanie hrdinu z troch tried, prejdeme si úvodný prológ, naučíme sa niekoľko schopností prostredníctvom hlavného hrdinu Hawke-a. Navyše po úspešnom ukončení prológu sa presunieme do novej lokácie vo svete Dragon Age, Kirkwallu, kde sa zoznámime s Isabelou... ale to už zistíte aj sami. Môžete si vyskúšať, či vám posun RPG série oproti predchodcovi sadne alebo nie.

Po dohraní dema sa vám odomkne špeciálna zbraň Hayder's Razor, ktorá zvyšuje zdravie, manu a bojové schopnosti - a tento kúsok nájdete vo svojej výbave v plnej hre Dragon Age 2.

DOWNLOAD DEMO (1.88 GB) - Mirror 1

DOWNLOAD DEMO (1.88 GB) - Mirror 2

DOWNLOAD DEMO (1.88 GB) - Mirror 3

DOWNLOAD DEMO (1.88 GB) - Mirror 4

Zdroj: Shacknews, Bluesnews, GamersHell,Worthplaying