Nový diel Medal of Honor na obzore

23. feb 2011 o 12:30 Ján Kordoš

Musíme priznať, že hoci bola príbehová kampaň krátka, kvalita jej nechýbala. Veď v Danger Close majú skúsenosti na rozdávanie a nepripravili len znovuzrodenie tejto série vojnových strieľačiek. Ešte pod názvom DreamWorks Interactive nás potešili plastelínovým Neverhoodom či akčnými hrami Medal of Honor (pôvodný projekt) či Clive Barker's Undying. Po prechode pod Electronic Arts došlo k premenovaniu na EA LA, kde pracovali na ďalších dieloch Medal of Honor a taktiež strategických sériách Command & Conquer alebo Lord of the Rings: Batle for Middle-Earth.

A prečo to spomíname? Electronic Arts totiž potvrdilo, že po úspechu Medal of Honor vznikne ďalší diel a pracovať na ňom bude vývojársky tím Danger Close. Zatiaľ je všetko v štádiu príprav a tvorcovia zbierajú ohlasy hráčov a fanúšikov, na základe ktorých chcú akčnú strieľačku vylepšiť. Podrobnejšie informácie sa istotne dozvieme čoskoro.

