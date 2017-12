Rozšíreniu rakoviny sa dá zabrániť zablokovaním enzýmu

Britskí vedci zastavili zablokovaním aktivity enzýmu LOXL2 u myší proces šírenia rakoviny prsníka do iných orgánov.

BRATISLAVA. Britským vedcom z Institute of Cancer Research sa podarilo zablokovaním enzýmu LOXL2 u myší zabrániť rozšíreniu rakoviny prsníka do iných orgánov.

Odborníci na čele s Janine Erler publikovali výsledky svojho výskumu v časopise Cancer Research, pričom tvrdia, že tento objav sa s veľkou pravdepodobnosťou bude dať využiť aj v medicínskej praxi.

Erler a jej kolegovia si u pacientov s rakovinou prsníka všimli, že vysoké hodnoty enzýmu LOXL2 majú spojitosť s

rozširovaním ochorenia do iných častí tela a taktiež s vysokým percentom úmrtnosti.

Taktiež zistili, že LOXL2 zohráva významnú rolu v počiatočných fázach rozširovania rakoviny, keďže pomáha rakovinovým bunkám opustiť tkanivo prsníka a dostať sa do krvného obehu.

Vedci preto u myší pomocou rôznych látok zablokovali aktivitu tohto enzýmu, čo malo za následok zastavenie procesu rozširovania rakoviny do iných orgánov.

Tieto výsledky podľa Erler nie sú dôležité iba pre vývoj nových druhov liekov, ale taktiež pre vývoj testov, ktoré dokážu určiť pravdepodobnosť rozšírenia rakoviny.

"S použitím LOXL2 na určenie, u koho sa rakovina začne rozširovať, a liekov na zablokovanie tohto enzýmu,

môžeme zachrániť oveľa viac životov. Výsledky laboratórnych testov sú veľmi sľubné a my sa tešíme, ako sa to prejaví v praxi," uviedla Arlene Wilkie z organizácie Breast Cancer Campaign.

