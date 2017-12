Revolucionári: Ďakujeme, Facebook

Z Facebooku a Twitteru sa v posledných mesiacoch stali dôležité revolučné nástroje.

23. feb 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Egypťania protestovali s mobilnými telefónmi v ruke. Revolúciu sa im podarilo cez sociálne siete preniesť do celého sveta takmer v priamom prenose.(Zdroj: FOTO – SITA/AP)

Sociálne siete zmenili spôsob, akým sa ľudia bránia voči útlaku.

BRATISLAVA. V Egypte sa minulý týždeň narodila malá Facebook Jamal Ibrahim. Hrdý otec dcéru pomenoval po sociálnej sieti, ktorá pomohla v krajine po desaťročiach útlaku spustiť vlnu odporu voči autoritárskemu režimu.

Po tom, ako sa Egypťanom podarilo zvrhnúť režim Husního Mubarraka, sa v uliciach Káhiry objavili desiatky grafity s nápisom „Ďakujeme, Facebook“. Vlna internetových revolúcií postavených na sociálnych sieťach sa v posledných týždňoch prevalila cez viaceré arabské krajiny.

Webová revolúcia

Sociálne siete, v prípade revolúcie v Egypte najmä Facebook, poskytli nespokojným ľuďom bezpečné miesto, kde mohli aspoň virtuálne vyjadriť svoju nespokojnosť. Keď zistili, že rebelujúcich nie sú desiatky, ale desaťtisíce, revolúcia sa mohla začať.

Ukázalo sa, že nástroje, ktoré mali pôvodne ľuďom na Facebooku pomôcť zorganizovať návštevu kina s priateľmi, sú dosť dobré aj na organizovanie revolúcie.

Sociálna sieť Twitter, ktorá umožňuje zverejniť krátku správu a jednoducho ju šíriť cez sieť ľudí, dokázala atmosféru revolúcie preniesť do celého sveta. Okrem iného dala médiám prístup k desiatkam svedectiev priamo z miesta.

„Facebok a Twitter začali revolúciu. Sú to najdôležitejšie zdroje, aké máme,“ povedal počas protestov pre New York Times študent Jusuf Bagato. Patril medzi skupinu mladých Egypťanov, ktorí chodili do ulíc Káhiry, zbierali fotografie, videá a príbehy ľudí. Všetky ich potom zverejňovali na Facebooku. Ako však poznamenáva server TechCrunch, hrdý Egypťan mohol dcéru pokojne pomenovať aj Youtube či Mobil s foťákom.

Nové médiá

Rozšírenie telefónov schopných zachyť obraz spôsobilo, že obrázky z protestov sa dostanú na verejnosť (a aj do veľkých svetových médií) takmer v reálnom čase. Oficiálne zdroje režimov tak môžu oveľa ťažšie klamať o rozsahu protestov, či miere násilia, s akou ich potláčajú.

Protesty v Egypte, ale aj Tunisku či Iráne sa objavili na internete takmer okamžite. Pri pondelňajších nepokojoch v Lýbii sa demonštrantom dokonca podarilo prenášať video v priamom prenose.

„Štátna televízia vymýva ľuďom mozgy, ale myslím si, že už to nefunguje, ľudia môžu vidieť, čo sa na námestí deje na vlastné oči,“ povedal Timesom Omar El-Shami, ďalší z egyptských študentov.

Režimy sa bránia

Vlády si silu internetu a sociálnych sietí uvedomujú. Egyptský režim sa pokúsil revolúciu zadusiť tým, že vypol internetové pripojenie v krajine, ale už to nestačilo.

Čína, či Severná Kórea Facebook aj Twitter v krajine blokujú úplne. Čína v posledných dňoch zostrila dohľad nad domácimi sociálnymi sieťami, ktoré podliehajú centrálnej cenzúre.

Egyptská skúsenosť ukázala, že najzraniteľnejšie môžu byť internetové revolúcie vtedy, keď krajina dokáže centrálne vypnúť internet. Technicky to nie je problém, ale krajina bez funkčného internetu prestáva fungovať. Celý problém zhrnul jeden z používateľov Twitteru: „Vláda mi môže zobrať slobodu, ale keď mi zoberú internetové porno, pôjdu dole.“