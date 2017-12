Mobily budú odhaľovať rojovú náladu včiel

Staré smartfóny by sa mohli stať oporou pre včelárov. Softvér, ktorý sleduje vstup z mikrofónu môže odhaľovať nálady včelstva v úli a predpovedať tak možné rojenie. Na zmeny nálady upozorní včelára esemeskou.

23. feb 2011 o 8:00 Milan Gigel

Frekvenčná charakteristika zvukov, ktoré vydáva včelstvo v úli, sa v priebehu sezóny mení. Analýzou možno určiť, či spoločenstvo v zdraví prežíva zimný oddych, ploduje, zbiera zásoby alebo sa pripravuje na rojenie. Všetko prezradia vibrácie, ktoré zachytí mikrofón.

Projekt, na ktorom pracuje so svojim tímom Dr. Martin Bencsik z Nottingham Trent University’s School of Science and Technology, neodhalil nič nového. Včelárom, ktorí doposiaľ používali záznamové zariadenia a počítače na analýzu nahrávok, sa však zjednoduší život. Všetko obslúži starý mobil vložený do úľa.

Na čo je to vôbec dobré? Každé spoločenstvo vedú pudy k rozmnožovaniu. Ak včely v úli zareagujú na viacero rôznych faktorov, začnú plánovať delenie roja. Včelár, ktorý včas zachytí potrebné signály, vie rojenie potlačiť, alebo rozdeliť roj do dvoch úľov, aby nemusel včely zbierať z okolitých stromov.