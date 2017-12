Život môže existovať aj na planétach bez hviezd

Podmienky vhodné na prežitie mimozemského života by mohli jestvovať aj na planétach, ktoré nekrúžia okolo žiadneho slnka.

21. feb 2011 o 14:12 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Krúžia okolo svojej hviezdy. A keď majú správnu veľkosť, zloženie, vlastnosti a vzdialenosť od ďalekého slnka, mohli by poskytovať podmienky vhodné pre prípadný mimozemský život. Ak tam bude tiecť voda.

Miesto s vodou v tekutom stave je jedným z cieľov súčasného astronomického honu na exoplanéty. No možno hľadáme na nesprávnom mieste.

Americkí vedci si myslia, že kvapalná voda by sa mohla nachádzať nielen v planetárnych systémoch. Mohla by existovať aj na exoplanétach, ktoré nekrúžia okolo žiadnej hviezdy.

Títo osamelí pútnici vesmírom si totiž v niektorých prípadoch môžu vytvoriť také podmienky, ktoré by kľúčový predpoklad pre život - ako ho dnes poznáme - umožňovali.

Mŕtve skaly?

Nie všetky planéty podľa populárno-vedeckého magazínu New Scientist krúžia okolo sĺnk. V niektorých prípadoch, vplyvom blízkeho gravitačného stretu s inými exoplanétami či hviezdami, môžu byť planéty „vystrelené" preč zo svojej planetárnej sústavy.

Následne sa stanú opustenými pútnikmi uháňajúcimi studeným medzihviezdnym priestorom. No vďaka rádioaktívnym prvkom vo svojich jadrách by sa tieto exoplanéty nemuseli premeniť na zamrznuté kozmické kusy skál. Dokonca by na nich mohli zostať podmienky vhodné pre život.

Zatiaľ hypotéza

Podľa výpočtov Doriana Abbota a Erica Switzera z Chicagskej univerzity by si dokonca aj planéty o čosi väčšie ako naša Zem mohli pod tenkou, zamrznutou vrstvou uchovať podmienky postačujúce na prežitie aspoň bakteriálneho života.

A tieto podmienky by tam mohli panovať dokonca miliardy rokov. Dôležitá by bola iba kombinácia správnej hmotnosti a množstva vody na tomto telese.

Kým však astronómovia takúto planétu aj naozaj neuvidia, tvrdenie vedcov ostane len v rovine hypotézy.