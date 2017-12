Šesť dôležitých vecí, ktoré nám vzali technológie

Ak máte pocit, že technológie nám uľahčili život a môžeme im za mnohé vďačiť, možno ste si nevšimli tienistú stránku veci. Ovládate krasopis, viete si vyhľadať železničné spojenie v cestovnom poriadku a pamätáte si telefónne čísla svojich najbližších? Asi nie.

nie.

1. Krasopis

Počítačové klávesnice odnaučili naše ruky používať pero a mnohí z nás sa pri dlhšom písaní cítia ako prváčikovia. Ruka bolí, písmenká sú kostrbaté a o rýchlosti nemôže byť ani reči. Naše ruky stratili časť svojej zručnosti. Namiesto toho, aby sme precízne preťahovali ich šľachy pri písaní, prepletáme prstami zhora nadol na notebookovej klávesnici s niekoľkomilimetrovým zdvihom. Boli naše ruky stvorené pre stískanie gombíkov a objímanie myši?

Ak chcete byť opäť vo forme, pohľadajte rodinný zošit s receptami a výstrižkami. Kúpte v papiernictve ten najkrajší linajkový blok a pustite sa do prepisovania.

2. Pamäť

S mobilom vo vrecku a internetom v počítači si nemusíme pamätať nič. Stačí vedieť ako z techniky vydolovať informáciu, ktorú sme z lenivosti neuložili do svojej hlavy. Aké je vaše telefónne číslo, koľko kontaktov máte uložených na SIM karte a ku koľkým viete z pamäti priradiť správnu postupnosť čísel? Ak sú tomu už roky, čo ste použili hlúpy telefón pevnej linky, alebo telefónny automat, možno neviete jediné z nich. A čo čísla vašich dokladov, účtov a dátumy narodenia blízkych? Spomínate si na zošitky s abecedným registrom, ktoré sme kedysi používali namiesto pamäte mobilu?

Spravte si prehľad najdôležitejších čísel, kontaktov a informácií, ktoré za vás drží v pamäti digitálna technika. Naučte sa ich naspamäť a presvedčte svoju hlavu, že si chcete pamätať viac, ako to, čo konzumujete na televíznej obrazovke a v internetových médiách.

3. Čas

Predajcovia techniky tvrdia, že každý ich výrobok dokáže novému majiteľovi ušetriť mnoho času. Skutočnosť je však taká, že pravý opak je pravdou. Skúste spočítať koľko času trávite týždenne pohľadom na displej mobilu, vreckového prehrávača, pri surfovaní internetu či hrách. Ak sa pristihnete pri tom, ako sa náhlite iba kvôli tomu, aby ste si sadli k virtuálnej farme vo Facebooku, uvedomte si že čosi nie je v poriadku.

Vypnite internetovú prípojku, odpojte káblovku zo siete, vytiahnite batériu z mobilu a dajte technike na týždeň zbohom. Budete mať čo robiť, aby ste zistili ako naložiť s voľným časom.

4. Orientáciu

Dží-pí-esko, mapy v mobiloch, satelitné snímky na internete a mapové vyhľadávače všetkých druhov odstavili na vedľajšiu koľaj naše orientačné schopnosti. Plánovanie výletu či návštevy neznámych končín sú hračkou. Softvér vyhľadá tú najdokonalejšiu trasu, dovolí nám poprechádzať sa virtuálnymi ulicami a prezradí aj to, kde je najbližšie bistro či záložňa. Veríme im natoľko, že nejeden vodič poslušne zišiel z cesty do jazera či z útesu, keď mu to milý hlas v navigačnom zariadení prikázal. Počuli ste už o tom, že by podobné zlyhania mala na svedomí automapa?

Oprášte zemepisný atlas, vytiahnite spod sedadla zabudnuté automapy a vydajte sa na prehliadku neznámeho mesta bez počítačovej techniky. Všímajte si návštevnícke mapy v uliciach mesta a riaďte sa smerovými tabuľami. Zašuštite stránkami cestovných poriadkov a naučte sa hľadať spoje bez počítača Bolí to? Kedysi sme sa všetko učili na základnej škole.

5. Dôveru

Internetu na rozdiel od kníh v knižnici priveľmi veriť nemožno. Tvoriť digitálny obsah je dnes natoľko jednoduché, že každý hlupák sa snaží presvedčiť svet, že práve on pozná recept života. Za neodškriepiteľné fakty vydáva nejasné a zle pochopené informácie z iných zdrojov a šíri ich ďalej. Ak ste hľadali liek na chorobu, riešenie problémov, rozuzlenie tajomstiev či čokoľvek iné, možno tušíte presne, o čom je reč. Z každého truhlíka sa v anonymite internetu stal veterinár, onkológ, farmár, šéfkuchár, či dietológ. Bez šúchania školských stoličiek, praxe a úspechu.

Navštívte po rokoch kníhkupectvo alebo knižnicu a ponorte sa do voňavého sveta kníh. Prelistujte novinkami, siahnite po osvedčenej klasike a porovnajte ju s tým, čo poznáte z internetu. Aj keď sú knihy drahé a je v nich čoraz viac obrázkov ako textu, svoju úroveň si stále držia.

6. Pokoj

Prečo každý očakáva, že zodvihnete prichádzajúci hovor na mobile a odpoviete bez váhania na krátku správu, či e-mail iba preto, že ste ich zaregistrovali v momente doručenia? Čo je nesmierne dôležitého na tom, aby ste si na povel zapli televízor, poradili čo robiť s kapustnicou ak je príliš kyslá alebo odpovedali na cudzie otázky iba preto, že je niekto lenivý pátrať po odpovedi? Z dnešného bontónu sa vytratilo ahoj, ako sa máš a prosím. Ľudia ignorujú pravidlá slušnosti, právo na súkromie a oddych. Očakávajú že všetci budú skákať na ich povel, a to bez zdržiavania. S radosťou kladú na cudzie plecia svoju ťarchu.

Zrušte vo svojom počítači IM klientov, elektronickú poštu čítajte iba raz denne a na mobile navoľte tichý režim prevádzky, aby ste si užili kľud, ako kedysi. Ak vás po niekoľkých týždňoch onálepkujú visačkou "pomalý slimák", budete naveky mimo ohrozenia.