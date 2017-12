Mobily budú hľadať diery na cestách

Aplikácia by mala zabezpečiť jednoduché nahlasovanie a zber údajov o dierach na cestách.

24. feb 2011 o 9:55 TASR

Nemeckí vedci vyvíjajú jednoduchý spôsob, ako nahlásiť úradom poškodenie verejných komunikácií či zariadení - smartfónmi s využitím GPS.

Oznámil to Jens Klessmann z Fraunhoferovho ústavu pre otvorené komunikačné systémy (FOKUS) v Berlíne s kolegami. Jeho tím sa inšpiroval britskou stránkou www.fixmystreet.com.

Vedci riešili až nepríjemne častý problém. Občania zvyčajne rýchlo zbadajú výmole na ceste, alebo polámanú lavičku v parku. No od komunikácie s úradmi ich odradí aj nejasnosť, kam vlastne treba čo hlásiť. A aj keby to vedeli, koľko ich v každodennom zhone obetuje čas na oznámenie so všetkými náležitosťami?

Východisko ponúka aplikácia pre mobilné telefóny a softvérová nadstavba pre triedenie výsledného prítoku informácií. Patrí do kategórie tzv. mashupov miešania či kombinovania údajov, typov prezentácie a funkcionalít z rôznych zdrojov s cieľom vytvoriť novú službu. Známym príkladom je umiestnenie recenzií reštaurácií na mapy Google.

Tím z FOKUS-u sa to usiluje využiť v kontexte verejnej správy. Všetko zastrešuje výskumný projekt Government Mashups. V prípade výmoľa na ceste či poškodenej lavičky možno jednoducho hlásenie doplniť údajom o polohe z GPS, vložiť do aplikácie a odoslať.

"Systémy typu mashup majú z pohľadu úradov obrovský potenciál, pretože rýchlo a lacno spájajú interné a externé údaje. Ich pracovníci takto môžu bez akejkoľvek potreby ovládať programovanie počítačov a s nízkymi nákladmi vytvárať nové aplikácie mashup, ktoré sa dajú ľahko prispôsobovať meniacim sa požiadavkám," povedal Jens Klessmann.

Zďaleka nejde iba o analýzu a riešenie sťažností občanov. Inými príkladmi sú grafická prezentácia využívania verejných fondov, spomenuté recenzie reštaurácií sa dajú spojiť s výsledkami inšpekcií hygienikov a oficiálnymi štatistikami, znázorniť možno aktuálne vyťaženie dopravných uzlov, no aj koordinovať záchranné práce pri katastrofách.

Projekty tohto typu čerpajú podporu zo štatutárnych regulácií a politických požiadaviek. Už teraz zákony o slobode a využívaní informácií vyžadujú od vlády a verejnej správy, aby dávali k dispozícii pestrú paletu údajov.

Nemecká vláda oznámila novú stratégiu otvorenosti, čo zahŕňa poskytnutie údajov pre mashupy. Pomôže to aj úradom. Neraz totiž čelia kritike, že málo vysvetľujú a odôvodňujú svoje kroky. Mashupy sú ideálne pre vysvetlenie a znázornenie všetkého potrebného.

Na blížiacom sa veľtrhu CeBit 2011 v Hannoveri (1.-5. marca) FOKUS predvedie dve demonštrácie predmetného systému mashup. Návštevníci budú môcť vyfotografovať výmoľ na ceste smartfónom a záber odoslať ako sťažnosť fiktívnej mestskej správe. Výskumníci zasa ukážu na základe štatistických údajov zo Svetovej banky, ako možno také informácie preložiť, spracovať a znázorniť pre všetkých záujemcov.