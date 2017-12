Obedná pauza: na hojdačke

Kto by netúžil po hojdačke na raketový pohon? Ok, možno nie každý, ale tieto deti určite - a myslia to vážne! Pogo Swing odmeňuje deti ochotné pomocou zakúpiteľných upgradov skákať z rozkývanej hojdačky čo najďalej. Čím dlhší a saltami prešpikovanejší skok, tým viac vreckového. Logické. Čo to má všetko spoločné s vymretím dinosaurov? Pomôžte deťom našetriť 50.000 dolárov, kúpte im vytúženú raketu a uvidíte! Ovládanie:

Klávesnica. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu Zlatko.Papucsek@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.