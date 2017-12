Napili by ste sa z cudzej lebky?

Čo majú spoločne medvede a budúci astronauti? Ale aj o pohároch z lebiek a našich čiastočných predkoch, neandertálcoch. Týždeň vo vede.

19. feb 2011 o 14:00 Tomáš Prokopčák

Je to obľúbená kratochvíľa takmer všetkých zaručených návodov na chudnutie. Ponúkajú rôzne tabuľky a recepty, ako si vyrátať kalórie vo vašom jedle. A potom utrúsia niekoľko poznámok o tom, ako ich počet znížiť. Vedci však zistili, že ľudia nenakupujú jedlo podľa počtu kalórií. Dokonca ani vtedy nie, ak si pred vstupom do obchodu myslia, že práve podľa kalórii sa budú pri nákupe riadiť. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Niektorí naši predkovia boli kanibali. A tento dnes pre nás odporný zvyk zrejme nebýval výnimkou, dokonca ani v Británii. O kanibaloch na severe Európy paleoantropológovia informovali už dávnejšie, teraz však prišli s dôkazmi, že tí takzvaní „starí Briti" podobne ako inde pili z lebiek už pred 15-tisíc rokmi. +Návod na výrobu pohára z lebky ponúka magazín Science

Niekedy zvíťazia aktivisti. Tento raz sa im podarilo prerušiť, a nakoniec aj ukončiť každoročný japonský lov veľrýb „na vedecké účely". Proti porušovaniu moratória v antarktických vodách už siedmim rokom bojuje spoločnosť Sea Shepherd Conservation Society. Podľa japonských médií tento rok veľrybári ulovili „iba" 172 morských cicavcov. Plán na zabitie deväťsto zvierat tak našťastie nenaplnili. +Čítajte viac na Science

Bolo to trošku symbolické. Tesne po Valentínovi sa s kométou Tempel 1 stretla americká sonda Stardust. Okrem iného si išla pozrieť kráter, ktorý na kozmickom telese zanechala predchádzajúca misia sondy Deep Impact v roku 2005. Robotický stroj síce teraz preletel iba vo vzdialenosti približne 200 kilometrov okolo, no vedcom na Zem poslal množstvo snímok, ktoré teraz môžu skúmať. +Čítajte viac

Neandertálci boli aspoň do istej miery našimi predkami. Teraz to už vieme, no ešte relatívne nedávno by takéto tvrdenie vyznievalo ako blúznenie. Ale tak ako sa zväčšuje suma ľudského poznania a zlepšujú sa metódy, s ktorými vedci pracujú, menia sa aj niektoré pravdy a poučky. +Čítajte z prílohy TV Oko

Čo majú spoločné medvede a cesty do vesmíru? Zimný spánok. Ten by mohol byť riešením pri ďalekých cestách na vzdialená planéty či raz nebodaj aj hviezdy. Podobne ako v sci-fi románoch by tak mohla hibernujúca posádku väčšiu časť svojho kozmického výletu prespať. A kľúč k tomuto spánku sa možno ukrýva v pochopení toho, ako to vlastne tie všežravé chlpaté potvory počas zimy robia. +Čítajte viac a pozrite si video

