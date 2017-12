Esemesky zrýchľujú obsluhu v reštauráciách

Čakanie na čašníka, pomalú kuchyňu či vrchného pri platení má byť nadobro minulosťou. Prevádzkovatelia služby TextMyFood a ich prví klienti tvrdia, že esemesky sú tou najlepšou cestou pre zrýchlenie obsluhy a zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

18. feb 2011 o 9:00 Milan Gigel

Každé želanie stačí naťukať do mobilu a odoslať ho spolu s číslom stola personálu podniku. Ten na monitore okamžite vidí, čomu sa má venovať. Objednávka môže doraziť do kuchyne v momente, keď si cez obednú prestávku sadáte k stolu a podobné je to aj s platením.

Reštaurácie, ktoré systém používajú si ho nevedia vynachváliť, zákazníci reagujú rôzne. Niektorí si potrpia na klasickú komunikáciu tvárou v tvár, iní vidia príležitosť pre vtipkovanie.