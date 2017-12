Svieže prebúdzanie sľubuje ďalší budík

Sleduje fázy spánku a alarm spustí v momente, kedy to spáča najmenej zaskočí. Vždy však s dostatočným predstihom na to, aby včas prišiel do práce. To sľubujú výrobcovia budíkov, ktoré analyzujú spánkové fázy.

18. feb 2011 o 7:10 Milan Gigel

Tentokrát prichádza na trh so svojim riešením firma Zeo. Novinkou je vyhodnotenie kvality spánku pri každom prebudení. Na displeji sa zobrazí spáčové ZQ, ktoré počtom bodov prezradí, ako dobre sa vyspal a akú únavu má v priebehu dňa očakávať. Spánok so snímačom v čelenke na hlave môže zaskočiť, obzvlášť ak konkurencia používa náramky. Údaje sú ukladané v budíku na SD kartu, ktorú je možné v počítači načítať doplnkovým softvérom, ktorý prezradí o spánku viac, ako multifunkčný displej. Nedávny test budíka AXBO nás však v redakcii nepresvedčil o tom, že by inteligentné budenie malo nejaký vplyv na zdravého človeka. Nuž a tí v núdzi sa chytajú každej slamky.