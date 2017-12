Need for Speed: Hot Pursuit sa dočká rozšírení

17. feb 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Armed and Dangerous (dátum vydania: 22. február) - ponúkne dva nové módy: Most Wanted a Arms Race. V tom prvom budú mať policajti za úlohu zneškodniť jedného, konkrétneho jazdca. Ostatní pretekári na opačnej strane zákona sa ho naopak budú snažiť chrániť. Arms Race bude pripomínať deathmatch z akčných hier. V tomto prípade bude pretekať každý sám za seba a za pomoci rôznych zbraní sa snaží dôjsť do cieľa na prvej pozícii.

Lamborghini Untamed (1. marec) - predstaví trojicu nadupaných vozidiel zo stajne Lamborghini: Diablo SV, Countach LP5000 QV a Sesto Elemento. Všetky budú prístupné pre pretekárov i policajtov, pričom okrem automobilov pribudne i desiatka nových pretekov.

Porsche Unleashed (8. marec) - rozšíri vašu virtuálnu garáž o troch krásavcov od automobilky Porsche: 911 Turbo (1982 Edition), 959 a 911 Speedster. Chýbať nebude taktiež desiatka nových pretekov.

Zdroj:PR