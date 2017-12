Duke Nukem Forever so svojou bustou a cez Steam

17. feb 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Okrem toho, že sa dočkáme špeciálnej edície, ktorá bude skutočne bohatá vzhľadom na obsah, nám vydavateľ 2K Games potvrdil, že PC verzie bude využívať systém Steamworks, takže bude možné si hru predobjednať i v digitálnej forme, no na druhú stranu si odporcovia systému Steam hru nezahrajú. Určite však prevláda skôr kladný postoj pre bonusy zo Steamu prameniace.

Ak nebodaj chcete investovať do špeciálnej edície nazvanej Balls of Steel, poponáhľajte sa, no masívna edícia (v prepočte 100 dolárov) stojí za to hlavne pre herných fajnšmekrov.

Edícia obsahuje okrem samotnej hry aj bustu hlavného hrdinu, špeciálny komiks, knižku The History, The Legacy & The Legend o bohatej histórii celej série a peripetiách ohľadom vývoja DNF. Ďalej nebudú chýbať ani špeciálne pohľadnice, karty, žetóny, nálepka alebo kocky. Je nám to jedno. Hlavne nech už Duke po tých rokoch konečne dorazí.

