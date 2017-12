Samsung očakáva, že tento rok predá do 10 miliónov 3D televízorov

Juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics očakáva, že tento rok predá do 10 miliónov 3D televízorov.

17. feb 2011 o 15:18 TASR

SUWON. Rast predpokladá aj jej najväčší rival firma LG Electronics.

V prípade, že by sa Samsungu tento cieľ podarilo dosiahnuť, znamenalo by to zhruba 5-násobné zvýšenie predaja oproti roku 2010. V ňom predala firma približne 2 milióny 3D televízorov. LG očakáva tento rok predaj asi 5 miliónov televízorov s 3D zobrazením, za minulý rok však v tomto smere výsledky nezverejnil.

Informovala o tom agentúra AP.