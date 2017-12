Obedná pauza: zo semienka

Všetko to začína jedným semienkom. A ako to bude pokračovať, to závisí od vašich volieb. Mitoza nie je hra v pravom slova zmysle, ale dá sa s ňou teda poriadne "vyhrať".

17. feb 2011 o 11:30 Slavomír Benko

Na výber máte vždy dve možnosti, obe majú väčšinou pomerne absurdné - a zábavné - následky. Ovládanie:

