S novými zariadeniami sa mení aj internetová kriminalita

Implementácia prístupu na internet do prístrojov spotrebnej elektroniky prináša na jednej strane výrazné rozšírenie ich funkčnosti, na strane druhej však otvára dvere ilegálnym skupinám, snažiacim sa získať a zneužiť vaše osobné údaje.

16. feb 2011 o 10:16 Matúš PaculíkAutor je redaktorom magazínu eSCAPE

Ak sa pozrieme na najnovšie modely televízorov, mediaplayerov, Blu-ray prehrávačov, chytrých telefónov či tabletov, všade vidíme silné prepojenie s internetom. Byť neustále online tak mnohí z nás nepovažujú za nič výnimočné a svoj život sa snažia čo najviac prepojiť so samotným internetom. Veľkú úlohu tu hrá vývoj energeticky nenáročných procesorov typu ARM, ktoré sa stávajú zdatnou konkurenciou klasických x86 riešení. V spojení s pokročilým operačným systémom totiž predstavujú plnohodnotný nástroj na aktívne surfovanie, pozeranie emailov, internetbanking či nakupovanie v e-shopoch.

Ako je to však s bezpečnosťou? Klasická Windows x86 platforma je rajom tisícok ilegálnych skupín, ktorým už dávno nejde o zmazanie vašich dát či poškodenie hardvéru. Vo svete, ktorý je z veľkej časti založený na bezhotovostných platbách a miliónoch mikrotransakcií sa cieľom stávajú práve vaše peniaze, s ktorými si títo novodobí digitálni piráti užijú výrazne viac zábavy. Osveta v oblasti bezpečnosti funguje v prípade klasických počítačov pomerne slušne – priemerný užívateľ je v tomto smere uvedomelý a chráni svoj operačný systém minimálne klasickým antivírusom, prípadne komplexným bezpečnostným balíkom. Tu to však zároveň aj končí a prakticky nikto nerieši bezpečnosť internetového pripojenia na iných zariadeniach. S ich narastajúcou popularitou je totiž viac než len pravdepodobné, že sa tu objavia rovnaké problémy ako pri bežných počítačoch. Užívatelia sa tak môžu veľmi jednoducho dostať do rúk podvodníkom, profitujúcim z ich neznalosti zásad internetovej bezpečnosti a svoje citlivé údaje môžu nevedomky zveriť do rúk neznámych aplikácií či podvodných stránok napodobňujúcich originálne predlohy.

Svoju úlohu tu zohrávajú aj samotní vývojári mobilných operačných systémov. Kým Apple si vo svojom App Store snaží udržať aspoň nejaký poriadok, tak v Android Markete je doslova „bordel“, keďže aplikácie tu nie sú pod dohľadom. Hovorca spoločnosti Google sa vyjadril v tom zmysle, že sa spoliehajú skôr na komentáre užívateľov aplikácií, ako ich detailné skúmanie. Toto pekne alibistické vyhlásenie jednoducho znamená, že sa užívatelia ich systému majú pri nových aplikáciách z oficiálneho Android marketu popáliť na vlastnej koži namiesto toho, aby ich samotný Google ochránil pred potenciálnou bezpečnostnou hrozbou.

Pri pripojení sa na internet pomocou multimediálnych zariadení preto majte na pamäti svoju bezpečnosť. Výskumníci zo spoločnosti Mocana (zaoberá sa bezpečnosťou) sa totiž bez väčších problémov dokázali nabúrať do aktuálne najpredávanejšej série televízorov s prístupom na internet. Podarilo sa im tak získať citlivé užívateľské dáta jednoduchým zobrazením falošnej stránky Amazon.com či monitorovaním kompletnej komunikácie. Všetko to umožňovali školácke bezpečnostné chyby a absencia ochranných mechanizmov. V tomto smere sa javí krok Intelu v podobe akvizície spoločnosti McAfee ako výsostne rozumný, pričom ak sa k tomu pridá šikovný vývojár, budeme môcť spávať v pokoji. Už teraz je množstvo portálov pomerne sofistikovaných a pokiaľ sa zrazu pokúsite prihlásiť z úplne iného mesta, je vyžadované zadanie odpovede na bezpečnostnú otázku. Do doby, pokiaľ sa vývojári aplikácií pre nové platformy nebudú aktívne venovať aj ich bezpečnosti, nám však nezostáva nič iné, len naša vlastná obozretnosť.