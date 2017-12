Batman prichádza do mesta Arkham bez podpory multiplayeru

16. feb 2011 o 10:45 Ján Kordoš

To, že je multiplayer súčasťou akčných hier ako napríklad Medal of Honor či Call of Duty: Black Ops, berieme ako samozrejmosť. Bez nich by to neboli plnohodnotné hry. Avšak niekedy po podpore viacerých hráčov nebažíme. Nechýbal nám ani v akčnej hre Batman: Arkham Asylum a napriek tomu ju považujeme za jedno z najmilších prekvapení roku 2009.

Pokračovanie nazvané Batman: Arkham City nebude taktiež obsahovať multiplayer a Sefton Hill z Rocksteady Studios tak rozohnal všetky predošlé fámy. Momentálne totiž finišujú práce na hre a bolo by nemožné implementovať do nej podporu pre viacerých hráčov, aby sa všetko stíhalo ešte do konca tohto roku. Zároveň sa vývojári neobávajú toho, že by po hre nesiahli len preto, že nemá na obale veľkými písmenami poznamenanú podporu multiplayeru. Hoci sa núkala aspoň ponuka kooperácie (s Robinom alebo Catwoman), napokon k nej nepríde a jednotlivé charaktery si zahrajú svoju úlohu výhradne v príbehu, ktorý by tak mal byť omnoho atraktívnejší.

Už teraz sa tešíme, pretože pozitívna kritika predošlého Batman: Arkham Asylum je zaslúžená - a Arkham City, ako už názov hry napovedá, nás prevedie zo sanatória a jeho okolia do otvoreného mesta, kde sa nekalé živly rozhodli vziať moc do svojich rúk. Depresívne ladená akcia s Batmanom v hlavnej úlohe nás prekvapila práve hrateľnosťou, ktorú plánujú vývojári ešte viac rozvíjať a prinášať neustále nové herné prvky, aby sa hranie nestalo monotónnnym. Batman: Arkham City vychádza pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 niekedy na jeseň tohto roku.

Zdroj: Shacknews