Arkádový Serious Sam 3 bude tasiť už v lete

16. feb 2011 o 9:15 Ján Kordoš

Serious Sam 3 by sa mal objaviť v priebehu tohto leta a je veľmi pravdepodobné, že hra pobeží na rovnakom engine ako obe HD konverzie prvého dielu. Oficiálne neboli potvrdené ani platformy, na ktorých by sa mala strieľačka objaviť, no s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde minimálne o PC a Xbox 360.

Roman Ribaric, CEO spoločnosti Croteam, sľúbil oficiálnu tlačovú správu, ktorá by sa mala čoskoro objaviť aj s konkrétnejšími informáciami. Rozhodne sa nemusíme obávať žánrového posunu či toho, že by sa so Serious Sama stala stala vážna, seriózna strieľačka. Znovu pôjde predovšetkým o zábavu v arkádovom štýle, v ktorej bude našou jedinou starosťou to, ako zlikvidujeme ďalšiu stovku podivných nepriateľov, ktorá sa na nás valí. Povrchné a primitívne? Určite áno, ale ako odreagovanie neuveriteľne chytľavé.

Zdroj: Shacknews