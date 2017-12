Američana odsúdili za zverejnenie osobných údajov jeho nepriateľov na internete

Seattle 18. júna (TASR) - Šesťdesiatosemročného muža, ktorého na tri a pol mesiaca uväznili za to, že odmietol zo svojej webovej stránky odstrániť osobné údaje o ľuďoch, čo považoval za svojich nepriateľov, prepustili v noci nadnes na slobodu.

Sudca James A. Doerty dal Paulovi Trummelovi - Angličanovi, ktorý sa v roku 1985 presťahoval do USA - čas do piatku, aby zo svojej webovej stránky odstránil adresy a telefónne čísla riaditeľov, zamestnancov a susedov z domu dôchodcov, kde žil. Ak tak neurobí, poputuje späť za mreže.

Prípad upútal pozornosť skupín obhajujúcich slobodu prejavu, sudca však vyhlásil, že v tomto prípade o slobodu prejavu nejde. Trummel je podľa neho "tvrdohlavý starec, ktorý, keď nedostane, čo chce, začne byť zlostný a zákerný".

Asi pred troma rokmi začal Trummel na svojej webovej stránky vydávať noviny obsahujúce sťažnosti na Council House. Ide o budovu financovanú federálnou vládou so 163 bytmi v Seattli. Starec obviňuje zamestnancov i obyvateľov budovy z bigotnosti, porušovania domových pravidiel, sprisahania, aby v noci nemohol spávať, a dokonca môžu aj za jeho "sexuálnu dysfunkciu".

Manažéri Council House obvinili starca z obťažovania a súd mu v októbri prikázal odstrániť osobné údaje. Trummel najprv poslúchol, no o pár dní údaje znovu zverejnil. Za to bol 27. februára obvinený z pohŕdania súdom a uväznili ho vo väznici King County.

"On len na internete publikoval mená a telefónne čísla. To nie je protizákonné," vyhlásila Sandra Baronová, výkonná riaditeľka Libel Defense Resource Center v New Yorku.

Mnoho obyvateľov Council House si prialo, aby Trummel so svojimi aktivitami prestal. "Pripadá nám to strašné. Celé tie roky strávil tým, že sa snažil ubližovať tunajším ľuďom," povedal jeho sused Nathaniel Stahl.

Trummelovi právnici zatiaľ nevedia, či ich mandant mieni poslúchnuť sudcov príkaz.