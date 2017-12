S výberom tabletu ešte počkajte

Nové tablety budú tvrdou konkurenciou pre iPad aj bez operačného systému od Googlu.

16. feb 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Nové tablety budú tvrdou konkurenciou pre iPad aj bez operačného systému od Googlu. IT veľtrh v Barcelone ukázal, že z tabletov sa raz môžu stať takmer plnohodnotné pracovné nástroje.

BARCELONA. Konkurencia pre iPad od Apple prichádza z nečakaného zdroja. V januári zaplavili tablety technologický veľtrh CES a drvivá väčšina z nich bola mizerná. Pár kusov vynikalo, ale z väčšej časti sa zdalo, že iPad ostane bez vážnej konkurencie.

Na tohtotýždňovej výstave MWC v Barcelone ukázala spoločnosť HP svoj tablet TouchPad. Zariadenie s pôsobivým, takmer 10 palcovým displejom, je postavené na operačnom systéme WebOS, ktorý HP získala pred pár mesiacmi kúpou výrobcu telefónov Palm.

Aj náročný multitasking

Pri predvádzaní tabletu sa ukázalo, že dokáže elegantne zvládať viac operácií naraz. Preskakuje z náročnej 3D hry k e-mailu či prehrávanému videa bez akýchkoľvek ťažkostí. Poháňa ho 1.3 gigaherzový procesor a HP tvrdí, že batéria vydrží viac ako jednodňové používanie.

Ovládanie dotykom je prirodzené a prehľadné. HP ponúka aj špeciálny podstavec, ktorý dokáže tablet nabiť bezdrôtovo. TouchPad sa bude predávať vo variantoch so 16 a 32 giga pamäte. Na trh by sa mal dostať v lete tohto roku za zatiaľ neohlásenú cenu.

Tlačí sa aj BlackBerry

Svoju verziu tabletu mala v Barcelone aj spoločnosť Research In Motion (RIM, výrobca telefónov BlackBerry). Tablet PlayBook, ktorý ukázalo už na CES, je výrazne menší ako konkurenčné výrobky. Displej má sedem palcov a celé zariadenie budí dojem, že sa vám takmer vmestí do zadného vrecka nohavíc.

Je opäť postavený na vlastnom systéme BlackBerry a na rozdiel od iPadu zvládne viacero aplikácií súčasne.

Všetko sa ovláda gestami, na ktoré si zvyknete za minútu a neskôr vám budú samozrejmé. Vďaka malým rozmerom je ako stavaný na fotografovanie a videohovory, ktoré sprostredkuje dvojica kamier. Jedna na prednej a druhá na zadnej strane zariadenia. Cena zatiaľ nie je známa.

Obe zariadenia vyzerajú dosť sexi na to, aby si získali vlastných zákazníkov. Pocit z nich je výrazne odlišný ako pri iPade a Androidových tabletoch. Sústreďujú sa na to, aby zaplnili nedostatky, ktoré sa ukázali po roku používania iPadu. To dáva nádej, že sa ich predá dosť na to, aby pre ne začali vznikať aplikácie.

Nebudú ich milióny, ktorými sa v súčasnosti môžu pochváliť Apple a Google. No fanúšikovské základne by sa mohli postarať o to, že konkurencia na trhu bude ešte ostrejšia.

Androidové tablety dospievajú

Aj keď firmy ukázali, že tablet môže byť dobrý aj bez Apple a Androidu, neznamená to, že sa Google chystá ostať pozadu.

V Barcelone predstavili dva tablety, ktoré sa na európsky trh dostanú v prvom polroku tohto roka. Samsung Galaxy Tab 10.1 aj Motorola Xoom majú veľký, 10–palcový, displey, dve videokamery, dvojjadrový procesor aj príjemné kovové vyhotovenie.

Najdôležitejšíim spoločným bodom je operačný systém Android Honeycomb, ktorý Google pripravil špeciálne pre tablety. Na zariadeniach je to cítiť. Najvýraznejšia zmena je pri prehliadaní webu. Zabíjanie času na webe je vyslovene rozkošnou záležitosťou.

Jednoduché prepínanie aplikácií, spolu s veľkosťou obrazovky robia z tabletu stroj, ktorý budete chcieť používať aj na prácu. Oba do Európy dorazia v najbližších mesiacoch.

Znepokojivé je, že ani jeden výrobca nechce hovoriť o cene zariadení. Znamená to že nebude práve najnižšia a takmer s istotou sa nedostane pod úroveň iPadu od Apple, ktorý sa dá kúpiť od 499 eur.

Ďalším otáznikom je, ako nové tablety obstoja v boji s ďalšou verziou iPadu, ktorú má Apple ohlásiť v najbližších mesiacoch.

Náklady na pobyt redaktora na kongrese CES v Barcelone hradí Orange.