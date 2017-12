LG ukázalo 3D telefón, ktorý nevyžaduje okuliare

Obraz, ktorý oklame vaše oči a dá filmom hĺbku už nie je vyhradený len pre kiná a telky. Spoločnosť LG v Barcelone predstavila pvý telefón s 3D obrazovkou.

16. feb 2011 o 13:00 Ondrej Podstupka

Technológie 3D obrazu bez okuliarov je skvelá, otázkou je, či pre mobil neostane len hračičkou.

BARCELONA. Obraz, ktorý oklame vaše oči a dá filmom hĺbku už nie je vyhradený len pre kiná a telky. Spoločnosť LG v Barcelone predstavila prvý telefón s 3D obrazovkou.

LG Optimus 3D pre dosiahnutie 3D efektu nepotrebuje, aby ste mali na očiach okuliare. Musíte však telefón držať v presnej vzdialenosti od očí.

Ak sa vám podarí, telefón udržať presne, efekt je pekný, chýba mu však hĺbka, ktorú od 3D očakávate po skúsenosti z kina.

Dojem kazí aj fakt, že na rozdiel od kina sa pozeráte le na malú obrazovku mobilu a oči vidia aj skutočný svet (a ten je v 3D sám od seba).

Ak však vsetko funguje ako má, je efekt rozkošný. LG do telefónu zabudoval aj kamery, ktoré sú schopné zachytiť 3D obrázky a nahrávať 3D video. To môžete zavesiť na špeciálnu 3D verziu Youtube.

LG sa tak snaží vyriešiť pravdepodobne najväčší problém telefónu, ktorým bude nedostatok 3D obsahu. Spravíte pár fotiek a zahráte si niekoľko hier, ale všetko ostatné v svete mobilov je zatiaľ len v dvoch rozmeroch. Z 3D sa tak len ťažko stane niečo viac, ako hračička.

Aj na to je ale LG pripravené. Aj bez 3D funkcií je Optimus dobre spracovaný telefón postavený na operačnom systéme Android od Google so všetkým čo by ste od moderného smartfónu čakali.

3D nadšenci majú svoj prielomový produkt a ľudia, kotrých bavia nové hračky by ho tiež nemali prehliadnuť. Ostatní musia zvážiť, akú veľkú hodnotu má pre nich 3D.

Optimus 3D by na trh mal prísť v najbližšich mesiacoch za zatiaľ neoznámenú cenu.

Plnohodnotný 3D efekt na videu neuvidíte, bežná kamera hĺbku zachytiť nedokáže, ale pocit je podobný, ako keby sa prvky pohybovali v hĺke obrazovky, prípadne z nej vyskakovali

video //www.youtube.com/embed/6oa-nwjvzdE

Náklady redaktora na cestu na festival CES v Barcelone hradil Orange.