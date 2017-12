Európania stále obmedzujú telefonovanie v roamingu pre ceny

Európanov trápia obavy z nákladov na používanie mobilných telefónov v zahraničí, keď až 72 % z nich obmedzuje využívanie roamingových služieb pre vysoké poplatky.

17. feb 2011 o 0:00 SITA

Vyplýva to z prieskumu Európskej únie, ktorý uskutočnila v auguste a septembri minulého roku na vzorke 26,5 tisíc respondentov v 27 členských štátoch. Zverejnené dáta poukázali na fakt, že až 74 % Európanov, ktorí majú mobilný telefón a v období ostatných 5 rokov vycestovali do jednej z krajín EÚ, ho v zahraničí aj využilo. Naopak, pätina z nich roamingové služby vôbec nepoužíva, pričom rebríček vedú Bulhari a Portugalci, kde až 32 % používateľov mobilný telefón v zahraničí nezapína alebo ho vôbec neberie so sebou. Na Slovensku tak podľa prieskumu robí 22 % obyvateľov.

Až 55 % Európanov v zahraničí preferuje telefonovanie a 52 % posielanie sms správ. Služby mobilného internetu v zahraničí využíva iba 10 % obyvateľov EÚ. Najviac na cestách telefonujú Cyperčania, až 88 %, najmenej Dáni a Briti, zhodne po 44 %. Sms správy posielajú v zahraničí najmä Íri, až 81 %, najmenej naopak Portugalci, kde smsky v zahraničí posiela 24 % obyvateľov. Slováci uprednostňujú posielanie správ pred hlasovými službami, keď smsky zo zahraničia posiela 61 % ľudí, zatiaľ čo iba 51 % uskutočňuje alebo prijíma hovory.

Z prieskumu taktiež vyplynulo, že Európania cestujú menej ako v roku 2006, kedy EÚ uskutočnila obdobný prieskum. Zároveň sa však zvýšil počet používateľov mobilných telefónov. Kým v roku 2006 vycestovalo za ostatných 12 mesiacov 44 % Európanov, ktorí vlastnia mobilný telefón, v roku 2010 tak spravilo iba 31 %. V roku 2006 malo mobil 80 % respondentov, aktuálne je to 87 %. Viac ako štvrtina Európanov používa na telefonovanie iba mobilný telefón, zatiaľ čo 61 % používa aj pevnú linku. Mobilný telefón nevlastní 13 % respondentov.

Výsledky prieskumu a verejnej konzultácie o budúcnosti nariadenia o roamingu, ktoré skončili 11. februára tohto roku, využije Európska komisia pri preskúmaní súčasných pravidiel roamingu platných v EÚ, ktoré musí vykonať do júna 2011. Cieľ vytýčený v Digitálnej agende pre Európu je dosiahnuť, aby sa rozdiel medzi roamingovými a vnútroštátnymi cenami do roku 2015 priblížil nule. "Telekomunikačné spoločnosti musia venovať pozornosť názorom svojich zákazníkov. Spotrebitelia sú presvedčení, že je ešte veľký priestor pre zlepšenia, predovšetkým pri dátovom roamingu. Ako sme prisľúbili v Digitálnej agende pre Európu, naším zámerom je zaručiť lepšie roamingové riešenia pre európskych občanov a podniky," uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroes.

lq;me;xl