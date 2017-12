Stardust mal rande s kométou

Sonda Stardust preletela v utorok okolo kométy Tempel 1. Jedným z cieľov misie bolo vyfotografovať kráter, ktorý na kométe v roku 2005 vytvorila sonda Deep Impact.

14. feb 2011 o 13:53 SITA

BRATISLAVA. V utorok preletela vesmírna sonda Stardust vo vzdialenosti približne 338 miliónov kilometrov od Zeme okolo kométy Tempel 1, na ktorej v roku 2005 vytvorila kráter sonda Deep Impact.

Stardust obletel okolo kométy vo vzdialenosti približne 200 kilometrov, pričom počas preletu kométu fotografoval. Snímky teraz vyhodnotia vedci.

Jedným z cieľov bolo získať snímky spomínaného krátera. Išlo o vôbec prvý prípad, keď budú mať vedci k dispozícii snímky jednej kométy z dvoch rôznych misií.

Sonda Stardust sa taktiež počas preletu pokúsila zmerať zloženie a veľkosť prachových častíc, ktoré obklopujú jadro kométy.

O tom, či sa misia, ktorá nesie názov NExT (New Exploration of Tempel 1), podarila, vedeli vedci z amerického

Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) do 20 minút po ukončení preletu.

Súčasťou sondy je ochranný štít, ktorého úlohou je odkloniť prípadné nebezpečné úlomky kométy. Po prelete zamieri sonda k Zemi a začne posielať nazbierané údaje, čo potrvá dvanásť hodín.

Kráter na kométe Tempel 1 mala pôvodne študovať už sonda Deep Impact, ktorá ho 4. júla 2005 vytvorila. Pri explózii sa však z jadra uvoľnilo viac prachu, než vedci predpokladali, a sonda preto nemohla vzniknutý kráter vyfotografovať.

Pre sondu Stardust, ktorá je vo vesmíre od roku 1999, pôjde pravdepodobne o poslednú misiu, pretože už jej zostalo len málo paliva. V roku 2004 sa stala vôbec prvou sondou, ktorá nazbierala vzorky z kométy. Išlo o kométu 81P/Wild-2.

Kapsula s týmito vzorkami pristála pomocou padáka 15. januára 2006 na území vojenskej výcvikovej oblasti Utah Test and Training Range neďaleko Salt Lake City.