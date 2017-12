Čokoláda je superjedlo

Dobrá čokoláda môže byť zdravšia ako ovocie, ak vám ide o antioxidanty. Ale aj výnimočná snímka Slnka, jedlo, ktoré ohlupuje deti či prekvapujúca potrava pre rybičky. Týždeň vo vede.

12. feb 2011 o 15:00 Tomáš Prokopčák

Čo sme si všimli

Priveľa čokolády sa môže nemilo podpísať na vašom vzhľade. No ak budete jesť primerané množstvo kvalitnej čokolády, svojmu telu tým prospejete. Myslia si to aspoň vedci, ktorí tvrdia, že čokoláda môže byť zdravšia ako niektoré druhy ovocia. Tmavá čokoláda totiž údajne obsahuje viac antioxidantov. +Čítajte viac na Daily Telegraph

Lucy dokázala chodiť vzpriamene. A nebolo to len príležitostné vybočenie z rutiny, ani chvíľková snaha spozorovať predátorov. Australopithecus afarensis totiž mal podľa paleoantropológov v chodidlách kosti, ktoré mu uľahčovali chôdzu. +Čítajte viac na BBC

Si to, čo ješ - hovorí sa občas. V prípade detí do troch rokov to však platí aj naozaj. Strava trojročných detí zrejme priamo vplýva na ich budúce schopnosti, presnejšie na výšku ich IQ. Nesprávna strava s nedostatkom živín totiž môže v tomto kľúčovom veku pre vývoj mozgu zanechať následky. +Čítajte viac na Guardiane

O čom sme písali

Prvý raz v histórii sme uvideli úplný obraz Slnka. Teda aj tej časti, ktorá je z pohľadu zo Zeme práve odvrátenou. Dvojica amerických sond Stereo nám teraz umožňuje sledovať aj druhú stranu našej hviezdy. Misia NASA je užitočná napríklad pre operátorov satelitov, ktorí sa môžu pripraviť na silné solárne erupcie ešte skôr, ako ich Slnko vystrelí našim smerom. +Čítajte viac a pozrite si video

Je to celé len taká hra. Ale hra, ktorá by raz mohla pomôcť skutočným astronautom v ich ceste na Mars. Dobrovoľníci preto v ruskom zariadení simulujú „let" na túto červenú planétu. A práve počas tohto víkendu by mali „akože" na planéte pristávať. +Čítajte viac, aj s infografikou

Nie je práve veľká, a zväčša si ju spájame s rybičkami v akváriu. Dafnia je totiž ich potravou. Prečítanie jej genómu však vedcov prekvapilo. Zistili, že drobný kôrovec má asi o osemtisíc génov viac ako človek. +Čítajte viac z prílohy Víkend

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.